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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلسات الدوار تجوب مركز إسنا بالأقصر

صدى البلد

 نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات اليوم الثاني للمشروع بقصر ثقافة إسنا وبدأت فعاليات البرنامج بتلاوة القرآن الكريم للشيخ عبدالله إبراهيم، أعقبها كلمة د. صابرين عبد الجليل رئيس المجلس القومي للمرأة بالأقصر وعميدة كلية السياحة والفنادق بالأقصر وتحدثت عن دور المرأة في المجتمع وخاصة المجتمع الصعيدي، ثم عقدت ندوة دينية بعنوان "دور الأسرة في الإسلام" وتحدثا كلا من الشيخ أحمد قناوي من وعظ أوقاف إسنا والشيخ حسن منصور من أوقاف إسنا عن التعاون والمحبة بين الدين الإسلامي والدين المسيحي في شهر رمضان المبارك.

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كما أعدت فقرة الأراجوز، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية "رسم علي الوجة" قام بتنفيذها أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع الفنانة شيماء محمد مرجان والفنانة نفيسة عبد الرحيم، وورشة الحكي بعنوان" الزواج المبكر" ألقاها كلا من المخرج محمود النجار ومصطفى محمد عبد الرحيم وعز الدين جمال والطفلة روميساء معتز وأحمد حلمي وعبدالله شعبان حيث تناولت الورشة الزواج المبكر في المجتمع وخاصة المجتمع الصعيدي وتم طرح الأسئلة على الجمهور لمعرفة أسباب الزواج المبكر وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة التي بدأت في الإنتشار في المجتمع الصعيدي وكيفية علاجها، وفى الختام قدم عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية حيث قدمت عرض متميز وفقرة "رقصة التحطيب".

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