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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حسام حسن يتصدر ترند تويتر بعد رحيل كيروش .. تفاصيل

صدى البلد

تصدر الكابتن حسام حسن نجم منتخب مصر السابق ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد  أعلن اتحاد الكرة  انتهاء عقود البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب مصر الوطنى بالتراضي.

 

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ حسام حسن  ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و أعلن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام انتهاء عقود البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب مصر الوطنى بالتراضي.

مسيرة البرتغالي كارلوس كيروش اتسمت بالانتصار والاخفاق فى التتويج بلقب أمم افريقيا وبلوغ نهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

صدى البلد يستعرض مسيرة البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب مصر الوطنى.

تولى البرتغالي كارلوس كيروش تدريب الفراعنة الكبار في شهر سبتمبر الماضي خلفاً لحسام البدري.

قاد كيروش منتخب مصر الوطنى في 21 مباراة في مختلف البطولات التي شارك فيها بين مباريات ودية وبطولة كأس العرب وتصفيات المونديال وبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021".

حقق كيروش الانتصار مع الفراعنة خلال 14 مباراة الأولى بدأت بلقاء ليبيريا الودي ثم الفوز بمباراة ليبيا ذهاباً وعودة، ثم الفوز على الجابون، ولبنان، والسودان، والأردن، وغينيا بيساو، والسودان، والأردن، والمغرب، وكوت ديفوار والكاميرون، وأخيراً الفوز على السنغال في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم بهدف نظيف فى القاهرة.

وتعرض منتخب مصر للخسارة خلال 5 مباريات تحت قيادة كيروش، حيث خسر المنتخب أمام تونس ببطولة كأس العرب الأخيرة، وخسر أمام نيجيريا بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وتلقى منتخب مصر خسارة تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام السنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا، وقطر في تحديد المركز الثالث بكأس العرب ومجددا الخسارة أمام السنغال مرة أخرى بتصفيات المونديال.

وحقق البرتغالي كارلوس كيروش التعادل خلال مباراتين أمام أنجولا بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للمونديال وأمام الجزائر بالبطولة العربية.

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