نوال الزغبي: الأجواء الرمضانية في مصر عائلية ومختلفة وحبيت بنتي تزوركم.. فيديو

قالت الفنانة نوال الزغبي؛ إن رمضان بمصر أجواؤه عائلية ومختلفة عن الدول الأخرى، لذلك حرصت على حضور إبنتها تيا إلى مصر معها ويستمتعا معا بالأجواء العائلية في شوارع المحروسة.

أضافت نوال لزغبي خلال لقاء على قناة MBC 1 في برنامج" ليالي رمضان " ؛ أن فترة المراهقة التي مرت بها إبنتها كانت صعبة جدا ؛ أما الأن فأصبحوا أصحاب وتأخذ رأيها بكل الأمور والعكس.

أوضحت نوال الزغبي، أنها تخاف على فنها ونجوميتها لكن حبها لعائلتها جعلها تضع العائلة فى أهم أهدافها؛ ثم عندما إطمأنت على أسرتها عادت بإنطلاقها الفني والأن إبنتها تسمع كلامها .

ومن جانبها قالت تيا إبنة نوال الزغبي ؛ أنها فخورة دائما بوالدتها وكانت حريصة على أن تذهب معها الحفلات.