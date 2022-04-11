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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يكشف عن عملية عسكرية روسية جديدة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، عن تحضير القوات الروسية لعمليات عسكرية واسعة شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الاوكراني إنه بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتز سبل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب وتشديد العقوبات ضد روسيا.

وأعلن وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، اليوم الإثنين، على انتظار بلاده لوصول المعدات العسكرية من الحلفاء من أجل بدء معركة تحرير إقليم دونباس الأوكراني.

فيما قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إن الأسبوع المقبل سيكون صعبا للغاية حيث ستنتقل روسيا إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في شرق البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قال زيلينسكي في خطابه الأخير، “لن يقل الأسبوع المقبل أهمية عن الأسبوع السابق. ستكون متوترة بنفس القدر بل وستكون أكثر مسؤولية. ستكون روسيا أكثر خوفًا. خائفة من أن الحقيقة يجب أن يتم الاعتراف بها. القوات الروسية ستنتقل إلى عمليات أكبر في شرق أوكرانيا. يمكنهم استخدام المزيد من الصواريخ ضدنا، وحتى المزيد من القنابل الجوية”.

وشدد الرئيس على أن المدافعين الأوكرانيين على استعداد للرد، بينما تعتزم السلطات أن تكون أكثر نشاطا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأن تكون أكثر نشاطا في الساحة الدولية وفي مجال المعلومات.

وبالأمس، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجيش الروسي بالكذب والجبن، حيث اقترح عقوبات جديدة ضد روسيا وروج لها.
 

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