محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة قليوب

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة قليوب من الطريق الزراعي من أمام مصنع نستلة حتى مزلقان روز اليوسف بطول حوالي ٨٥٠ متر، حيث تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق من 6 متر إلى ١٣ متر بالاضافه إلى أعمال رصف وعمل بلدورات وتجميل وتشجير وذلك بتكلفة ٣مليون جنيه،

كما تفقد أعمال تطوير ميدان العاشر بقليوب والذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١/٢٠٢٢ للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات حيث تبلغ نسبة التنفيذ ٩٠% حيث جاءت أعمال تطوير الميدان في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع للقضاء على العشوائية والإرتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة.

وقال المحافظ ان التطوير يشمل إنشاء جزيرة وسطى بطول ٢٧٠مترًا، وعرض ٢١مترًا، بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية وأعمدة إنارة وتوفير مقاعد رخام للمواطنين علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول٥٠ مترا بعرض ١٦ مترا مدعمة بأعمدة إنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك .