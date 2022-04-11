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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم الانفصاليين الموالين لـ روسيا يعلن تكثيف الهجوم على دونباس

زعيم الانفصاليين
زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا

أعلن زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الاثنين،  أن تكثيف العمليات العسكرية للسيطرة على أراضي إقليم دونباس.

وقال زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو لقناة "روسيا 24": "من الضروري تكثيف عملية دونباس.. "لا أستطيع إعطاء تفاصيل. قريبا جدا سنرى كل شيء في الوقت الحقيقي".

وتستعد أوكرانيا حاليًا لـ"المعركة الكبرى"، التي أعلنت عنها في منطقة شرق البلاد، الهدف الذي يشكل أولوية لدى روسيا، لتتحسب كييف من هجوم وشيك بها.

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ونقلت وكالة ”انترفاكس-أوكرانيا“ عن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قوله: إن ”أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة، ويجب عليها أن تكسبها بما في ذلك دونباس“.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الأسبوع المقبل سيكون صعبا للغاية حيث ستنتقل روسيا إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في شرق البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قال زيلينسكي في خطابه الأخير، “لن يقل الأسبوع المقبل أهمية عن الأسبوع السابق. ستكون متوترة بنفس القدر بل وستكون أكثر مسؤولية. ستكون روسيا أكثر خوفًا. خائفة من أن الحقيقة يجب أن يتم الاعتراف بها. القوات الروسية ستنتقل إلى عمليات أكبر في شرق أوكرانيا. يمكنهم استخدام المزيد من الصواريخ ضدنا، وحتى المزيد من القنابل الجوية”.

فيما أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الإثنين، انتظار بلاده وصول المعدات العسكرية من الحلفاء من أجل بدء معركة تحرير إقليم دونباس الأوكراني.

وبدوره، توقع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، تصاعد القتال الروسي في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن العقوبات ضد موسكو مطروحة على الطاولة دائمًا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف بوريل، لدى وصوله لعقد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، أنهم سيبحثون كيفية زيادة الدعم إلى الشعب الأوكراني، مؤكدًا أن العقوبات دائما على الطاولة فضلا عن مناقشة الخطوات الأخرى.

القوات الروسية روسيا أوكرانيا إقليم دونباس

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