7 محظورات على طلاب الجامعات بامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني

الميدتيرم..

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، عن شكل امتحانات الأعمال الفصلية والتي تعتبر بديلة لامتحانات الميدتيرم، لافتا إلى أن الامتحانات سوف تكون عبارة عن اختيارات بين متعدد وأجزاء منها تكون بابل شيت وأخرى مقالية، والهدف منها قياس درجة مستوى الطالب ومهارات معينة لدى الطالب.

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية استعدت لانطلاق امتحانات الأعمال الفصلية بحزمة من الإجراءات الاحترازية ومنها تعقيم جميع المدرجات والمعامل لتحقيق السلامة للطلاب.



وأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إلى أنه من المقرر انطلاق الامتحانات الفصلية لمختلف الفرق الدراسية الأسبوع المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وكشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية العلوم، عن المحظورات داخل لجان الامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وهي كالآتي:

- يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان.

- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة.

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

- يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أداء الامتحان.

- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا.

- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا.

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.

كشف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، لـ صدي البلد عن 4 برامج جديدة في غاية الأهمية، أحدهم برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية.

وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن هناك 3 برامج أخرى تم الموافقة عليهم كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.