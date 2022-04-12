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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الاخيرة..أسعار فئات ستروين سي اليزيه موديل 2022

بعد الزيادة الاخيرة
بعد الزيادة الاخيرة .. اسعار فئات ستروين سي اليزيه

شهدت النسخة ستروين سي اليزيه موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تقدم عبر فئتين من التجهزيات، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 31 و 35 الف جنيه.

 

مواصفات السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 

 ستروين سي اليزيه موديل 2022

دعمت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بجنوط رياضية تتراوح بين 15 و 16 بوصة، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية AIRBAGS.

 ستروين سي اليزيه موديل 2022

كما تضم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 تجهيزات اخرى ومنها، حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومرايات جانبية كهربائية، وشاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة.

 ستروين سي اليزيه موديل 2022

وجاءت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4445 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1953 مم، و 1474 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر، بالاضافة لمصابيح امامية حادة المظهر.

 ستروين سي اليزيه موديل 2022

وتستمد السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 قوتها من محرك 1600 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.8 ثانية.

 

 ستروين سي اليزيه موديل 2022

أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى ستروين سي اليزيه موديل 2022 بقيمة قدرها 279.900 الف جنيه بدلًا من 249 الف جنيه.

الفئة الثانية ستروين سي اليزيه موديل 2022 بقيمة قدرها 313.900 ألف جنيه بدلاً من 279 ألف جنيه.

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