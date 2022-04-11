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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب : الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للسيطرة على أسعار الدواء..فيديو

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدواء هو أساسي وهام لكل المصريين، مؤكدا أن العديد من المواطنين يعانون من أمراض وفي حاجة إلى الأدوية بشكل يومي.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن سعر الدواء زاد من 20 إلى 50% خلال الفترة الحالية، بعد ارتفاع سعر الدولار.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن مصر دولة عظمى في إنتاج الدواء بداية من تجميعه، مؤكدا أن هناك مصانع كبيرة قادرة على إنتاج الأدوية والتخلص من المشكلات التي تواجهها.

وأشار إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم قادرة على إيقاف نار غلاء الأسعار الذي ضرب العالم، مؤكدا أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للسيطرة على الأسعار.

وأكد مقدم برنامج “الحكاية”،   “لازم الدولة تقعد مع المصنعين علشان تظبط السعر” .

سعر الدولار برنامج الأدوية الدولة المصرية سعر الدولار

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