الأزهر يعلن عن المسابقة السنوية لحفظ القرآن للوافدين والمصريين.. تفاصيل

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف عن المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم، للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر والمصريين.

وأوضحت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أنه تم تحديد شخصية المسابقة هذا العام 1443 هـ الموافق 2022م، ليكون فضيلة الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي -رحمه الله-



وتنقسم المسابقة إلى قسمين :

أولا: حفظ القرآن الكريم (كاملا، أو نصف القرآن).

ثانيا: تلاوة القرآن الكريم (الأصوات الحسنة).

شروط الاشتراك بالمسابقة:

أن يكون المتقدم للمسابقة، لم يسبق له الفوز بإحدى جوائزها.

حسن الصوت في تجويد القرآن الكريم للمشاركين بمسابقة الأصوات الحسنة.

أن يكون المشارك من المنتسبين للأزهر الشريف (دارسا أو خريجا).

تكريم عشرة فائزين في كل مستوى القرآن الكريم کاملا - نصف القرآن الكريم الأصوات الحسنة.

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