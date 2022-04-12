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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. علي جمعة: مصر ذكرت في القرآن الكريم 35 مرة.. وأحمد موسى: لا يجب أن نعطي أمانا لأي إخواني

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصدها لكم خلال التقرير التالي:

 

علي جمعة: مصر ذكرت في القرآن الكريم 35 مرة تصريحا وتلميحا
قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، إن الصحابة الذين عاشوا من الرسول صلي الله عليه وسلم مقربون من المولى عز وجل، مضيفا أن هناك آيات في الجزء الحادي عشر من القرأن الكريم يتحدث عن هذا الأمر.
 

أحمد موسى: لا يجب أن نعطي أمانا لأي إخواني
حذر الإعلامي أحمد موسى، من خطورة جماعة الإخوان الأرهابية، قائلا :"لا يجب أن نعطي أمان لأي اخوان".
 

علي جمعة: جماعات الإرهاب تستعمل الإسلام لهدمه
أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أن جماعات الإرهاب تستعمل الإسلام لهدم الإسلام، والله نبهنا منهم في القرآن الكريم، مضيفا أن ربنا عز وجل يحب من الإنسان من ابتعد عن كل قبيح، وحلى نفسه بكل صحيح.


مصطفى درويش يعتذر لهند صبري بسبب موكب المومياوات: "أنا بحبك ومكنش قصدي"
فسّر الفنان مصطفى درويش، التصريحات التي أطلقها ضد الفنانة هند صبري بسبب مشاركتها في نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، قائلا: "أنا مصري، وأقول رأيي في مصريتي في أي وقت، وأدافع عنها في أي وقت".
 

حسام موافي: تشخيص الحمى الروماتيزمية يكون إكلينيكيا وليس معمليا
قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بمستشفى القصر العيني ، أن أحد العلماء الألمان أشار إلى أن هناك علاقة وثيقة بين التهاب الحلق والحمى الروماتيزميه والدراسات والتحاليل اثبتت فيما بعد أنها نظرية خاطئة.
 

أحمد صلاح حسني يرد على شائعة تعدد علاقاته وارتباطه من الوسط الفني..فيديو
قال الفنان أحمد صلاح حسني، أنا شقي منذ صغري وشكلي يدل علي هذا ، مؤكدا انه لا يعرف لماذا يطلق علية شائعات انه له علاقات متعددة داخل الوسط الفني وانا رجل متزوج وحياتي مستقرة وعيني ليست مكسورة .
 

هاني مهنا عن أحمد خالد صالح: دخل قلبي ومغطي غياب ابني.. فيديو
حل الموسيقار هاني مهنا، ضيفا على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار".
 

شعبة الأدوية: تصنيع 92% من احتياجات الدولة محليا.. فيديو
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن عدد الأدوية التي بها زيادة في الأسعار ليس كبيرا، مقارنة بالزيادة التي كانت في عام 2016.
 

خالد عكاشة: الإرهاب هو الفيروس الأكبر المعطل للتنمية
قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز يفخر أنه جزء من المشروع البحثي الكبير الغير مسبوق الذي يضع أصبعه على مفهوم جديد ومنحى جديد من مناحي قياس الآثار المدمرة للإرهاب على العالم أجمع، مؤكدًا أن مصر تكبدت خسائر كبيرة على مدى عقود سابقة بسبب الإرهاب.
 

عبد الفتاح الجريني: قضيت فترة كبيرة مع والدتي في المستشفيات.. فيديو
قال المطرب عبد الفتاح الجريني، “أنا قضيت فترة كبيرة مع والدتي في المستشفيات، وأنا عارف أنه لو روحت المطار هشوف كل الأمهات في المغرب ، وسيكون صعب عليا”.

 

الإخوان الإرهابية المتحف المصري أحمد موسى علي جمعة القصر العينى

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