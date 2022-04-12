وفد الكنيسة بالعريش يقدم التهنئة برمضان إلى محافظ شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى مكتبه، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى، حيث قدم الوفد التهنئة باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة الى محافظ شمال سيناء وقيادات وأهالى المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وأكد الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، استمرار علاقات الود والمحبة بين الشعب المصرى بمسيحييه ومسلميه، مشيرا إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحى يحتفلان المناسبات الدينية ويشاركان بعضهم البعص فى كافة المناسبات .

رفع علم مصر



كما أكد أهمية شهر رمضان لدى الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين على السواء .. حيث شهد العبور العظيم فى العاشر من رمضان 1973 بمشاركة المسيحيين لإخوانهم المسلمين فى رفع علم مصر عاليا على أرض سيناء .



ومن جانبه أكد المحافظ على تواصل الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه فى كافة المناسبات ، وأنه لا فرق بينهما، معربا عن أمله أن يسود مصر وسيناء كل الخير والسلام فى مثل هذه المناسبات الدينية والأعياد .

وأشار إلى حشد كافة فئات الشعب المصرى فى مواجهة العدو المشترك ولتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.