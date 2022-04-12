عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعرضها لهجوم.. إيران: سفارتنا بأفغانستان تعمل بشكل طبيعي

سعيد خطيب زاده
سعيد خطيب زاده

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تعليق أنشطتها بسفارتها في أفغانستان، مؤكدة أن جميع البعثات والمقار الدبلوماسية الإيرانية تواصل مهامها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "جميع بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان مفتوحة وتواصل نشاطها".

وأكد حطيب زاده أنه "من المتوقع أن تضمن الهيئة الحاكمة لأفغانستان مسؤولية حماية الأمن الكامل للدبلوماسيين والمرافق الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في أفغانستان".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قالت، في وقت سابق، إن "الأقسام القنصلية في السفارة الإيرانية بأفغانستان أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل منح الخارجية الأفغانية الضمانات اللازمة لتوفير أجواء آمنة للبعثات الإيرانية".

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، القائم بأعمال سفارة أفغانستان في طهران، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الإيرانية في كابول والقنصلية في هرات.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية استدعى القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات على سفارة إيران في كابول والقنصلية في هرات".
 

العفو الدولية تتهم إيران بتحويل سجونها إلى غرف انتظار لموت النزلاء المرضى

إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران عقب أحداث كابول

ايران أفغانستان الخارجية الإيرانية خطيب زادة سفارة هجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

الحكومة: الحبس لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

ترشيحاتنا

الجبلاية: الحضري وشوقي مستمران في جهاز منتخب مصر

للمرة الثانية اليوم.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار21 بـ 1025 جنيها

لحظة تدمير المسيرة بيرقدار بواسطة فرقاطة روسية.. فيديو

ضخ الاستثمارات وتطوير البنية التحتية..كيف تدعم الأمم المتحدة مصر بمجال التحول الرقمي؟

للمرة الثانية.. سيارات الإطفاء تحاصر حريقا بجهاز مدينة حدائق اكتوبر.. صور

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 11 رمضان.. وموعد الإفطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

تعرف على سبب تراجع الأهلي عن التعاقد مع أشرف بن شرقي .. فيديو جراف

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ