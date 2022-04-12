بعد تعرضها لهجوم.. إيران: سفارتنا بأفغانستان تعمل بشكل طبيعي

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تعليق أنشطتها بسفارتها في أفغانستان، مؤكدة أن جميع البعثات والمقار الدبلوماسية الإيرانية تواصل مهامها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "جميع بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان مفتوحة وتواصل نشاطها".

وأكد حطيب زاده أنه "من المتوقع أن تضمن الهيئة الحاكمة لأفغانستان مسؤولية حماية الأمن الكامل للدبلوماسيين والمرافق الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في أفغانستان".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قالت، في وقت سابق، إن "الأقسام القنصلية في السفارة الإيرانية بأفغانستان أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل منح الخارجية الأفغانية الضمانات اللازمة لتوفير أجواء آمنة للبعثات الإيرانية".

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، القائم بأعمال سفارة أفغانستان في طهران، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الإيرانية في كابول والقنصلية في هرات.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية استدعى القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات على سفارة إيران في كابول والقنصلية في هرات".

