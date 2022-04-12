مش تقليل منه.. هاني حتحوت عن تعيين إيهاب جلال: لن يستمر طويلا

علق الاعلامي هاني حتحوت على تولي الكابتن ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني لكرة القدم، بعد انهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: “المشكلة إني حاسس إني شايف المستقبل بوضوح.. إيهاب جلال مش هيكمل وقت طويل، فهنجيب أجنبي، هيمشي بعد حبة أطول، فهنرجع للمصري بعد حذف البدري وإيهاب، هتيجي لحسام حسن أو أحمد سامي”.

وتابع حتحوت: “عايز أفهم رؤية إيه اللي عند اتحاد الكرة اللي عملها في يوم ونص دي فاختار عليها إيهاب جلال.. مش تقليل منه”.

وقرر مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة جمال علام تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر بعد التصويت من مجلس الإدارة على تعيين مدرب مصري.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار كل من محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، الذى سيتم إعلانه خلال الساعات المقبلة.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ولجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.



المشكلة إني حاسس إني شايف المستقبل بوضوح.. إيهاب جلال مش هيكمل وقت طويل، فهنجيب أجنبي، هيمشي بعد حبة أطول، فهنرجع للمصري بعد حذف البدري وإيهاب، هتيجي لحسام حسن أو أحمد سامي..

عايز أفهم رؤية إيه اللي عند اتحاد الكرة اللي عملها في يوم ونص دي فاختار عليها إيهاب جلال.. مش تقليل منه — حَتْحُوت (@HHathout) April 12, 2022



