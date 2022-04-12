شيخ الأزهر: 3 معانٍ لـ اسم الله "المهيمن"

سلط فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الضوء في برنامجه اليومي في شهر رمضان، على اسم الله "المهيمن".

وقال شيخ الأزهر، في برنامج الرمضاني "حديث الإمام الطيب"، إن اسم الله "المهيمن" ومعناه ثلاثة أمور، القيام على الشيء ورعايته، الرقيب على الشيء، شاهد على الشيء.

وأضاف أن هذه المعاني لا يمكن أن يتصف بها إلا الله سبحانه وتعالى، فيستحيل على العبد أن يكون عالما بالأشياء ولا يمكن له أن يكون رقيب عليها باستمرار، وكذلك شهادة الأفعال والأشياء على وجه الدوام.

وأكد أن الذي لا يتقن أسرار اللغة العربية، سيخطئ لا محالة في فهم معاني القرآن الكريم والسنة النبوية.

وذكر أن حديث النبي "أمرت أن أقاتل الناس" يفهمها الكثير خطأ ويستغلها المتطرفون لتبرير جرائمهم، منوها أن السر في معرفة قواعد وأسرار اللغة العربية، منوها أن الناس هنا فيه الألف واللام، واستخدام "ال" هنا للعهد ، أي معروفين ومحددين في عصره، وليس جنس الناس.