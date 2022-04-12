علي جمعة: رفض الزوجة مساعدة والدي زوجها من السلوكيات الخاطئة.. فيديو

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن بعض السلوكيات الخاطئة التي تفعلها الزوجات، ومنها رفض الزوجة مساعدة والدي زوجها.



وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "أون"، إن رفض الزوجة مساعدة والدي زوجها، من السلوكيات الخاطئة لأن والدي الزوج كأب وأم الزوجة، فإذا تزوج الرجل المرأة ينبغي عليه أن يعمل على استقلالها في حياتها.

وأضاف، أن الزوجة ليست مكلفة شرعا برعاية والدي زوجها وإنما صار عليه المسلمون من باب الفضل لا من باب الفرض.

وتابع: إذا فعلت المرأة ذلك فإن لها من الأجر والثواب ما الله به عليم، فلتخدم الزوجة والدي زوجها كما تخدم والديها.