مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

مرت 10 أيام سريعا من شهر رمضان الفضيل، انتهى الثلث الأول من رمضان ولا يزال الحديث مستمرا عمن تصدر التريند، إلا أنه وخلال الثلث الأول من شهر رمضان ارتفع التريند بشكل كبير 3 مرات، الأولى مع إعلان ملابس داخلية أصاب المصريين بالغضب، والثانية حالة البهجة التي صنعتها الكوميديانة رحمة أحمد في الجزء السادس من الكبير قوي، وأخرهم تغزل المذيعة ياسمين عز في حلقة حارس الزمالك والمنتخب محمد أبو جبل.

مربوحة تربح السباق من الجولة الأولى

لفتت الممثلة الشابة رحمة أحمد أنظار الجمهور المتابعين لمسلسل الكبير قوي الجزء السادس، فور ظهورها في الحلقات الأولى.

واستطاعت الممثلة الشابة حصد إعجاب الجمهور بأدائها المميز، غير المبتذل خلال تقديمها دور «مربوحة» الزوجة الثانية للكبير أوي، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد مكي الأمر الذي تسبب في مقارنتها بالفنانة دنيا سمير غانم، إلا أنها أكدت أنها لا تُقارن بها، فهي أحد معجبيها.

رد فعل مربوحة على تعليقات الجمهور

عبرت الفنانة رحمة أحمد عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية، عن دورها بشخصية “مربوحة” في مسلسل “الكبير 6”.

وكتبت رحمة في منشور لها عبر حسابها الشخصي “فيسبوك”: “انا مش عارفة اعبر ان احساسي بالامتنان، الحمدلله والشكر لله اي حاجة حلوة حصلت او اتقالتلي ده كرم كبير قوي من ربنا، يمكن اكبر من اللي استحقه”، مضيفة: “عاوزة اقول 3 نقط.. الأولي وهافضل اقول البوقين دول كل ما حد يشاور على النقطة دي، ان فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد، انا مش حد خالص، انا من فانز دنيا سمير غانم، لان لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد انا اللي هابقى خسرانة”.



واكملت: “الثانية.. بعد توفيق ربنا، ان فنان زي احمد مكي يدي مساحة لحد؛ دي حاجة مبتحصلش من اي فنان موجود على الساحة، الراجل ده عنده اللي يكفيه وزيادة انه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب ايده، مهما اتكلمت عنه مش هاوفيه حقه فنيا ولا انسانيا”.

وتابعت: “المبدع احمد الجندي ميتخيرش عنه، يسيبك تقول ويعليك ويركبلك شغل، وذكي يعرف يطلع ضحك من اي شخصية ويحطها في مكانها الصح، الثالثة.. ليك انت يا حبيب قلبي، اخويا الكبير الداعم المستمر بكل الطرق، الصادق في فرحته، انا مهما حكيت على اللي عملته معايا عشان اوصل اني ابقى في عمل من اهم الاعمال في رمضان مش هاكفي فيك كلام، شكرا أحمد أمين الاخ والفنان والانسان انك دايما جنبي، احمد مكي، احمد الجندي، انتو مكسب لاي فنان ولاي شخص وبشكر ربنا دايما ان ربنا كتبلي اني اعرفكوا وشكرا لاي حد دعمني حتي لو بكلمة كويسة وبالاخص صلاح الدالي، فنان هاياخد حقه كويس جدا ويستاهل اكتر، بحبك يا صلوحة، شكرا لاي حد وقف جنبي واللي اداني ضهره وربنا لأوريك”.

المذيعة ياسمين عز تتغزل في أبو جبل

أثارت حلقة حارس مرمى الزمالك والمنتخب القومي محمد أبو جبل، مع الإعلامية ياسمين عز، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لسببين.

الأول التصريحات الساخنة التي أطلقها أبو جبل، والثاني طريقة إدارة الحوار من مقدمة البرنامج في التعامل مع الحارس، التى وصفها البعض بـ الغزل المبالغ فيه، حيث خرجت الإعلامية عن اسلوب الحوار المتبع في البرنامج وتحدثت وكأنها تغازل اللاعب، خاصة بعدما قالت صراحة: "أنت مورد وخدودك حمرا".

سخرية السوشيال ميديا من المذيعة

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا من الحلقة التي حل فيها أبو جبل ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، على قناة mbc مصر، وصنعوا منها كوميكسات ساخرة.

وعلق المتابعين على الصور والفيديوهات بشكل ساخر، مؤكدين إعجاب الإعلامية ياسمين عز بحارس المرمى محمد أبو جبل، وعقدوا مقارنة مع حلقة سابقة جمعت الإعلامية وفاء الكيلاني والفنان تيم الحسن قبل زواجهما، وهي تقول له: "تيم أنا عايزة أتجوزك"، ليرد عليها قائلًا: "بقبل فورًا حبيبة قلبي".

ياسمين تطالب جاباسكي بالغناء

ومن المواقف المثيرة أيضا، مطالبة الإعلامية، حارس المرمى محمد أبو جبل أن يغني لها، وحاول أبو جبل أن يعتذر بلباقة عن الغناء إلا أنها صممت على ذلك، ورفضت إنهاء الحلقة قبل سماع صوته، وبالفعل استجاب الحارس لطلبها وغنى للمطرب بهاء سلطان، لتعقب ياسمين قائلة: "صوتك حلو".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالبت الحارس بالتمثيل، معللة ذلك بأنه يشبه مهند التركي، ليرد أبو جبل بأن زملاؤه يشبهونه بالممثل السوري معتصم النهار، وأضاف إنه يحب التمثيل كثيرا وإذا لم يكن لاعب كرة كان يتمنى أن يصبح ضابطا أو ممثلا، ويتمنى أن يحقق حلم التمثيل في وقت لاحق.

استياء وتنمر في إعلان دايس

إعلانات رمضان دوماً ما تجذب المشاهدين وينتظرونها كل عام، خاصة مع ظهور إعلانات مميزة تظل عالقة في أذهان المشاهدين ويرددونها على ألسنتهم، كطبيعة كل رمضان، لكن الحظ لم يكن حليف إعلان "دايس" هذا العام، حيث تم وقف عرض الإعلان بعد أول يوم من رمضان.

إعلان دايس للملابس القطنية أثار موجة غضب واسعة منذ عرضه في أول أيام رمضان، حيث يظهر فيه شاب في عيادة للكشف، ويطلب منه الطبيب الاستراحة ليستطيع الكشف عليه، ويفاجئ الطبيب والممرضة بملابس المريض المتهالكة والمتقطعة فيقول الطبيب للمرضة: "اديله 200 جنيه خليه يمشي".

على الفور أصبح الإعلان تريند السوشيال ميديا، واعتبره المتابعين تنمر واضح على الفقراء بسبب الملابس المهترئة، ودشن الرواد هاشتاجات لإيقاف إعلان دايس وهاجم المشاهدين الإعلان لما يتضمنه من سخرية وهجوم وإساءة للأطباء أنفسهم.

إيقاف عرض الإعلان رسميا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف عرض إعلان دايس المسيء، وقال المجلس في بيانه: "إنه بعد رصد عدد من المخالفات عند عرض إعلان دايس هذا الموسم الرمضاني، وجد أن الإعلان خالف عددًا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد، كما أن الإعلان أثار استياء الجمهور، خاصة نقابة الأطباء لما تتضمنه من محتوى يتعارض وآداب وأخلاقيات المجتمع المصري".

واستجاب المجلس الأعلى للإعلام لشكوى نقابة الأطباء وتم وقف عرض الإعلان، حيث أوضح المجلس أن الإعلان أثار استياء الجمهور، خاصة نقابة الأطباء، وذلك لما تتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري.

وينص كود الأعمال الدرامية والاعلانية، خاصة بند رقم (4)، على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية، والمادة (16) من لائحة الجزاءات تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف.