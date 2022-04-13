6 فوائد صحية لتناول البابايا

فوائد صحية مذهلة لتناول الأطفال للبابايا وإدخالها إلى نظام طفلك الغذائي إليك الفوائد الصحية لتناول البابايا لصحتك وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

1. يعالج الطفح الجلدي

يمكن أن يكون لب البابايا علاجًا منزليًا فعالًا لعلاج الطفح الجلدي عند الأطفال. يمتلك الباباين والكيموبابين الموجود في البابايا تأثيرات مضادة للالتهابات. عند وضعها موضعيًا على الجلد ، قد تساعد المركبات في تقليل النتوءات الصغيرة والطفح الجلدي والألم.

2. تحسين عدد الصفائح الدموية عند الأطفال

وفقًا لدراسة ، يمكن أن يكون مستخلص أوراق البابايا علاجًا آمنًا ورخيصًا وفعالًا في تحسين عدد الصفائح الدموية عند الأطفال الذين يعانون من قلة الصفيحات المستمرة ، جنبًا إلى جنب مع بعض العلاجات الطبية.

3. يشفي حروق الأطفال

يحتوي لب البابايا على تأثيرات مضادة للميكروبات عندما يتم هرسها وتطبيقها ، تلتئم الحروق والجروح بمعدل أسرع ويقل خطر الإصابة بعدوى الجروح أيضًا.

4. يخفف الإمساك



الإمساك المزمن شائع عند الأطفال ولا يعتمد علاجه على الأدوية فحسب ، بل يعتمد أيضًا على تغييرات نمط الحياة والوجبات الغذائية المناسبة. البابايا هو ملين غني بالألياف الغذائية والإنزيمات مثل غراء قد يساعد في دعم الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء والتغوط عند الأطفال.

5. يعالج الديدان المعوية



تشير الدراسات إلى أن بعض العوامل مثل سوء التغذية ، والتلامس مع شخص مصاب ، والمشي حافي القدمين في التربة وتناول الأطعمة الملوثة يمكن أن تسبب عدوى الديدان المعوية عند الأطفال وتؤثر سلبًا على صحتهم بعدة طرق.

6. يقوي المناعة



البابايا غنية بفيتامين أ ، أكثر من الطماطم والجزر. كما أنه يحتوي على عناصر غذائية حيوية أخرى مثل فيتامين ج وفيتامين ب وأحماض البانتوثنيك وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفلافونويد. كل هذه العناصر الغذائية الحيوية لها تأثيرات مناعية فعالة يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة لدى الأطفال حتى مراحل لاحقة من الحياة.