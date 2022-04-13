«الاختيار 3 والكبير أوي 6» الأبرز.. آراء المصريين في مسلسلات رمضان 2022|شاهد

رصدت عدسة "صدى البلد" آراء الجماهير في مسلسلات رمضان 2022.

قال "محمود سيد" إنه يتابع مسلسل الاختيار 3 فهو من أفضل المسلسلات، وأفضل ممثل هو ياسر جلال الذي جسد شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت "عمرو سعيد" إلى أن مسلسل الكبير أوي 6 من افضل المسلسلات ، وأفضل ممثل هو أحمد مكي وأفضل ممثله الوجه الجديد "رحمه" التي تقوم بدور زوجة الكبير أوي.

وأكد "حسام سامح" أنه يتابع مسلسل العائدون وهو مسلسل عبقري، وأفضل ممثل هو أمير كرارة وأفضل ممثلة أمينة خليل.

وأضاف "حسين احمد" انه يتابع مسلسل الاختيار 3 فهو من افضل المسلسلات ،و افضل ممثل هذا هو ياسر جلال الذي جسد شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا كريم عبد العزيز.

واختتمت " نهي علي" أن أفضل مسلسل هو الكبير أوي 6 و هو من أفضل المسلسلات هذا العام.