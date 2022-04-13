اشتعال منازل وإجلاء السكان في نيو مكسيكو بسبب حرائق الغابات

قال مسؤولون بقطاع الإطفاء إن حرائق غابات أججتها رياح تسببت في احتراق عدة منازل في رويدوسو بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ودفعت لعمليات إجلاء في البلدة ذات الطبيعة الجبلية.

وأفاد مسؤولو غابة لينكولن الوطنية ومسؤولون محليون بأن الحريق انتشر بسرعة في مساحة 15 ألف فدان، حسب وكالة "رويترز".

Video from earlier of the #McBrideFire in Ruidoso. Fire is already at 15,000 acres in size. Multiple structures have been lost. Everyone north of the high school is under immediate evacuation notice. Fire is headed north towards the airport.

📹: Melissa Gibbs@krqe #NMFire pic.twitter.com/Sgtq6E8jZ8 — Grant Tosterud (@granttosterudwx) April 12, 2022

فيما بلغت سرعة الرياح نحو 112 كيلومتر في الساعة، لتجتاح ألسنة اللهب المنطقة الجبلية التي تضم الكثير من المنازل.

#Ruidoso #NewMexico

A large wildfire dubbed the ‘McBride Fire’ has reportedly destroyed 150 structures, including homes, in Ruidoso, NM. pic.twitter.com/u2OTc6m9mF — Shane B. Murphy (@shanermurph) April 13, 2022

كما فاقمت الرياح الربيعية حرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو منذ يوم الاثنين، ما دفع بالسلطات إلى عمليات إجلاء للسكان في جنوب الولاية.

وأشارت التقديرات الأولية إلى احتراق أكثر 2.5 كيلومتر مربع، ولكن لا يوجد حتى الآن أرقام دقيقة للمنازل والمباني التي دمرت بسبب الحريق المستمر منذ أسبوع.

A large fire has broken out in the bosque in Belen. Valencia County Fire Chief says two structures are threatened. Southwest winds will continue to gain strength into the evening.

📹: Trenton Barba@krqe #NMwx #NMFire pic.twitter.com/vC1eMPZB0K — Grant Tosterud (@granttosterudwx) April 11, 2022

وتعرضت ولاية نيومكسيكو لسلسلة حرائق في الغابات المحيطة عام 2021 بسبب ظروف البيئة الجافة وارتفاع درجات الحرارة.