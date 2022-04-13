اشتعال منازل وإجلاء السكان في نيو مكسيكو بسبب حرائق الغابات

قال مسؤولون بقطاع الإطفاء إن حرائق غابات أججتها رياح تسببت في احتراق عدة منازل في رويدوسو بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ودفعت لعمليات إجلاء في البلدة ذات الطبيعة الجبلية.
وأفاد مسؤولو غابة لينكولن الوطنية ومسؤولون محليون بأن الحريق انتشر بسرعة في مساحة 15 ألف فدان، حسب وكالة "رويترز".
فيما بلغت سرعة الرياح نحو 112 كيلومتر في الساعة، لتجتاح ألسنة اللهب المنطقة الجبلية التي تضم الكثير من المنازل.
كما فاقمت الرياح الربيعية حرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو منذ يوم الاثنين، ما دفع بالسلطات إلى عمليات إجلاء للسكان في جنوب الولاية.
وأشارت التقديرات الأولية إلى احتراق أكثر 2.5 كيلومتر مربع، ولكن لا يوجد حتى الآن أرقام دقيقة للمنازل والمباني التي دمرت بسبب الحريق المستمر منذ أسبوع.
وتعرضت ولاية نيومكسيكو لسلسلة حرائق في الغابات المحيطة عام 2021 بسبب ظروف البيئة الجافة وارتفاع درجات الحرارة.