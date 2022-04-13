ميدو: مدرب بيراميدز الجديد أجنبي ولم يسبق له قيادة الفريق من قبل

كشف أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، عن هوية المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، والذي سيأتي لخلافة إيهاب جلال، والذي سيتولى قيادة للمنتخب الوطني الأول، بدلا من البرتغالي كارلوس كيروش، بعد أن فشل الأخير في فيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم بقطر 2022.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " أعلم من هو المدير الفني الجديد لبيراميدز ولكن لن أفصح عن اسمه وسأنتظر الإعلان الرسمي من النادي".

وتابع: "مدرب بيراميدز الجديد أجنبي، ولم يسبق له قيادة الفريق السماوي من قبل".

وأتم: " المدرب سبق له خوض تجربة مع أحد الفرق في الدوري المصري".