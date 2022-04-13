عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاخام "الأشكيناز" الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم التواجد في الحرم القدسي

صدى البلد

أكد حاخام اليهود الغربيين الأكبر في إسرائيل(الأشكيناز) ديفيد لاو، اليوم/الأربعاء/، أنه محرم على اليهود التواجد في الحرم القدسي بالقدس الشرقية المحتلة أو السير في أي مكان منه.. وذلك قبل يومين من شروع مُتطرفين يهود فى الترتيب لاقتحام باحات الأقصى يوم الجمعة المُقبل وذبح "قرابين".. وهو تطور غير مسبوق ينذر بعواقب وخيمة. 
ووفقا لمنشور رسمي صادر عن حاخام الأشكيناز الأكبر في إسرائيل ورئيس المحكمة الحاخامية الكُبرى، خوَّل ديفيد لاو، اليوم /الأربعاء/، مُنظمة دينية يهودية توزيع حكم الحاخامية الرئيسي الذي يمنع اليهود من السير في أي مكان في الحرم القدسي.
وكانت الرئاسة الفلسطينية حذرت من مغبة اقتحام المتطرفين للمسج الأقصي المبارك.. محذرة من أن كل ذلك سيؤدي إلى تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه.. وقال مُستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش: إن "ذبح المتطرفين لقرابين بباحات الأقصي سيُشعل فتيل حرب دينية ستطال نيرانها المنطقة كلها". 
يذكر أن جماعات "الهيكل" أعلنت مؤخرا دعمها إدخال "قربان الفصح" إلى باحات الأقصى مساء يوم الجمعة المُقبل (الرابع عشر من شهر رمضان المبارك).. حيث يحل "عيد الفصح" اليهودي هذا العام متزامنًا مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان. 
وردًا على تلك الدعوات، أُطلقت دعوات فلسطينية تحت عنوان "في الأقصى اعتكافي"، للإقبال الواسع على الاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى المبارك، في ليالي العشر الثانية من شهر رمضان.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية بشكل شبه يومي في محاولة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصي، كما سبق أن فعلته في المسجد الابراهيمي بالخليل جنوبي الضفة الغربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

تكليفات رئاسية بتبكير صرف المعاشات لـ10.7 مليون مواطن بمناسبة عيدي الفطر والقيامة

ترشيحاتنا

انتهاء مهلة توفيق أوضاع المنتجين والمستوردين.. 20 مايو

الأزمات تلاحق بيروت.. الطاقة والغذاء الأبرز واختفاء رغيف العيش

الصحة تطلق 10 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا بالمحافظات

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

الخارجية: نواسي حكومة وشعب الفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

محمد صلاح: عدم التأهل لكأس العالم إحباط كبير ولم أتحدث مع ماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب عينات إندومي من الأسواق

فيديو

ماذا قال ضياء السيد عن كيروش ومحمد صلاح والفيديوهات المسربة "فيديوجراف"

تفاصيل تداول الصحف الكورية لـ مسلسل الكبير أوي 6 .. فيديو جراف

تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ