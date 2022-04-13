شوبير: الأهلي الـ19 على العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادى الأهلي احتل المركز الـ19 على العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر”.

وكتب شوبير “ النادي الأهلي رقم 19 علي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء .. فعلا نادي يشرف بجد ”.

ويواجه فريق الأهلي مساء السبت المقبل ١٦-٤-٢٠٢٢٢ نظيره الرجاء المغربي في إطار منافسات ربع نهائي دوري ابطال افريقيا علي ملعب السلام.

وتقام مباراة الأهلي، ونظيره الرجاء مساء السبت في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي عبر قناة بي ان سبورتس.

ومن المتوقع أن يخوض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

في خط الوسط: حمدى فتحى، اليو ديانج، عمرو السولية



في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، بيرسى تاو.