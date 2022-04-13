أبو الرجال.. شوبير يكشف عن الحكام المصريين فى كأس العالم..شاهد

كشف الاعلامى احمد شوبير ، عن الحكام المصريين المتواجدين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابة بموقع “ تويتر ”.

وكتب شوبير " الحكام المصريين في كأس العالم محمود أبو الرجال حكم مساعد ومحمود عاشور حكم ڤار



و قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إنه مازال هناك أمل للحكام المصريين في التواجد ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وعقد عصام عبد الفتاح مؤتمرًا صحفيًا، حاليًا، للحديث عن ملف التحكيم والحكام خلال الفترة الماضية، كما يتحدث عن خطة تطوير لجنة الحكام في الفترة المقبلة، والعديد من الملفات الخاصة باللجنة، والقوانين الجديدة في التحكيم.

وأضاف رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة: سيكون على الأقل متواجد حكمين في كأس العالم، ولكن من الممكن أن نراهم مساعد أو حكم VAR، لذلك سنرى.

وأكد رئيس لجنة الحكام، تقديره الكبير، للمحليين، مضيفًا أن بعضهم غير مؤهل لتقييم أداء الحكام، ولا يحب التجاوز في حق أحد، ولكن هناك الآن محللين للحكام في كل أنحاء العالم ومن بينهما غير مؤهل.

وواصل : لست ضد تحليل الحكام، ولكن عندما يُفيد الحكام، كان هناك حالة مثيرة للجدل في لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وقمت بإرسال اللعبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وبعض المحاضرين هناك قالوا إنها ليست ركلة جزاء مثلما قلت، أحد الخبراء العرب وهو جمال الشريف قام بتحليل الحالة وقال إنها ليست لمسة يد ولا تستحق ركلة الجزاء.

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه مؤكدًا أن هناك دورة للمحللين في اتحاد الكرة، بتواجد محاضرين من خارج مصر من أجل أن يحللوا أداء الحكام.