مسئولو المياه والصرف الصحي في الواسطى يتفقدون تنفيذ مشروعات الهيئة.. صور

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشروع إحلال وتجديد محطة مياه أشمنت/ مركز ناصر ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال و نسب تنفيذها .



كما تفقدت أعمال إحلال وتجديد محطة مياه كوم إدريجة / مركز الواسطي، لمتابعة الأعمال المنفذة.



و تهدف المبادرة الي تحسين مستوي المعيشة و الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.



يأتي ذلك ضمن المتابعة الدورية لتلك المشروعات و التي تعتبر كأحد أهم أولويات الشركة، والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى المخطط .

جدير بالذكر أنه قد تم إدراج قري مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القري.