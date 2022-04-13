عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منتظر رأيكم في حلقة اليوم.. محمد رمضان يشارك جمهوره بصورة من المشوار

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان ، صورة له من مسلسل “المشوار” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2022 على شاشة قناة dmc.

وعلق رمضان على الصورة قائلا: “ منتظر رأيكم في حلقة اليوم من #المشوار #ثقة_في_الله_نجاح ”.

موعد عرض المشوار :

كانت قناة دي إم سي، أعلنت عن مواعيد العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:10 مساء، الإعادة 1:45 صباحًا، 2 ظهرًا، كما يُعرض على دي إم سي دراما.

أبطال مسلسل المشوار
يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

بيومي فؤاد محمد رمضان حنان يوسف دينا الشربيني الفنان محمد رمضان ندى بسيونى عمرو عبد الجليل مايان السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

٣ رصاصات في قدمه .. ننشر الحالة الصحية للمصري كريم عاطف المصاب في حادث مترو بروكلين

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

تراجع أسعار الذهب في مصر في آخر تحديث لتعاملات اليوم الأربعاء

إنفوجراف.. زيادة عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بواقع 2.5 مليون

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

ترشيحاتنا

العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تشهد تطورا كبيرا.. ما السبب؟

أوكرانيا ترفض استقبال الرئيس الألماني ..ماذا فعل شتاينماير ليغضب كييف؟|خاص من برلين

النار التهمت جسدها| مناظرة النيابة في مصرع فتاة بحريق شقة في المنيل

السماح لطلاب التعليم الفني المتجاوزين نسب الغياب بدخول الامتحانات بهذه الضوابط

روجينا لـ "صدى البلد": رؤوف عبد العزيز مدرسة إخراجية مختلفة.. ولا أعتبر "انحراف" بطولة مطلقة

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان..3 كلمات لا ترد في هذه الدقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

زيجاته المتعددة ووقفه 4 سنوات وفشله في التمثيل..حميد الشاعري يكشف أسرار حياته.."فيديوجراف"

أحدث القرارات ضد كورونا .. 6 إجراءات وقائية حددتها الصحة

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ