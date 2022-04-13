منتظر رأيكم في حلقة اليوم.. محمد رمضان يشارك جمهوره بصورة من المشوار

نشر الفنان محمد رمضان ، صورة له من مسلسل “المشوار” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2022 على شاشة قناة dmc.

وعلق رمضان على الصورة قائلا: “ منتظر رأيكم في حلقة اليوم من #المشوار #ثقة_في_الله_نجاح ”.

موعد عرض المشوار :

كانت قناة دي إم سي، أعلنت عن مواعيد العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:10 مساء، الإعادة 1:45 صباحًا، 2 ظهرًا، كما يُعرض على دي إم سي دراما.

أبطال مسلسل المشوار

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.