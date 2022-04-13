محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين

وتُقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد في تمام التاسعة ممساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.



