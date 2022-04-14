حميد الشاعري: طلبت مليون دولار لغناء أغنية وطنية ليبية.. وأجهز عمل فني مع عمرو دياب

حل المطرب حميد الشاعري، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، وتحدث الشاعري عن تفاصيل حياته الشخصية ومشواره الفني، وإلى التفاصيل

عمرو دياب



قال المطرب حميد الشاعري، إنه يشارك في عمل موسيقي فني مع الهضبة عمرو دياب في الفترة الحالية؟، مضيفا:" لم أقف بجانب ابني نديم في مجال الموسيقى ولم أساعده في مجال الموسيقى والفن، وعشان يعملي أغنية بيطلع عيني ".

وتابع حميد الشاعري:" لا أفرض ابني على الوسط الفني، موضحًا: "عمري ما وقفت جنبه في حاجة، ولا عمري قلت له دو ري مي".

وأضاف الشاعري، : "الفن لا يورث، وأغنية ابني مع عمرو دياب متتسابش ولم يجامل ابني ، وعمري ما دفعت ابني لحاجة يعملها".

حفلة القرن



وجهت العرافة سؤالا إلى المطرب حميد الشاعري، قائلة:" إيه حكاية حفلة القرن التي جمعت كل مغنيي الثمانينات ولم تحضرها “، ورد قائلا:” كان فيه خلاف في التنسيق بينا ، وكان في تنسيق وديكور معين للجيل الذهبي ده، ومطلعش بالصورة اللي كنت متخيلها".

وتابع الشاعري: “الفكرة اتسرقت مني، لكن ده مكنش السبب الرئيسي إني مرحتش، واتفقت مع شركة كبيرة في دبي لها اهتمام بنجوم الثمانينيات والتسعينيات بخصوص تنظيم الحفل، لكن ما حدث على أرض الواقع لم يكن له علاقة بما كنت أفكر فيه”.

مسؤولة إعلامية عملت لي محضر



نفى الفنان حميد الشاعري، ما تردد عن محاولته الاعتداء على مسؤولة إعلامية كانت تعمل لمدة 14 سنة، وعدم منحها مستحقاتها المالية، قائلا:" لم اعتد عليها او أضربها مطلقا، والمسؤولة الإعلامية دي حصلت على أموالها كاملة ".

وأضاف حميد الشاعري:" هذه المسؤولة الإعلامية عملت لي محضر عشان تعديت عليها بالقول، وكان هناك خلاف في تنسيق المواعيد".



علي حميدة

نفى المطرب حميد الشاعري، حديث البعض بأن علي حميدة كان غاضبا منه، قائلا :" ده كلام سوشيال ميديا، كنت كل يوم بكلمه، وهو دلوقتي في دار الحق، فمفيش داعي تتكلموا عنه، وزرته أيام كورونا".

وتابع حميد الشاعري:" كنت بسأل عن علي حميدة كل يوم وانا زرته في أيام كورونا، ولم يتحدث علي حميدة معي في موضوع احتياجه للمساعدة".

وأكمل حميد الشاعري:" علي حميدة مجاش قال لي أنا محتاج حاجة “، مضيفا:” فوجئنا بخروج علي حميدة في الإعلام وحديثه عن حاجته لمساعدة في ظروف مرضه ".

ألبوم أنا بابا



كشف الفنان حميد الشاعري، تفاصيل أزمة ألبوم "أنا بابا"، وحقيقة تسببه في خسارة منتج الألبوم لـ 4 ملايين جنيه، قائلا:" لما نزلت أغنية ليا على الحسابات الشخصية الخاصة اتشالت لأن المنتج اشترط إن هو اللي ينزل الأغنية، وهو دخل كارير مش بتاعه، وقلت له كده".

وأضاف حميد الشاعري:" قلت للمنتج انت جاي تحج والناس راجعة؟! اللي عمله في الألبوم شيء عجيب وسطحي جدا".

مليون دولار



كشف المطرب حميد الشاعري، حقيقة طلبه مليون دولار كأجر من أجل غناء أغنية وطنية في ليبيا أثناء فترة الانتخابات الليبية، قائلا:" طلبت مليون دولار كي أغني أغنية وطنية في ليبيا في فترة الانتخابات الليبية ".

وتابع حميد الشاعري:" تلك الأموال يتم صرفها في تكاليف سفر الفنانين وإقامتهم والمعيشة على مدار 45 يوما، والموضوع عايز هدوء شوية والناس تفهم".

وأكمل حميد الشاعري:" هربت من ليبيا عام 1978م، لكنها لم تهرب مني، بقت بداخلي، لأن الوطن يبقى دوما معنا، ومفيش حد مش بيحب بلده ".

حسن شاكوش



حل الفنان حميد الشاعري، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، علي قناة "المحور"، ووجهت بسمة وهبة مجموعة من الاسئلة السريعة لـ الشاعري.

وعندما قامت الإعلامية بسمة وهبة، بتخييره بين عمرو دياب وشيرين، قال الشاعري، إنه يحب الفنانة شيرين، لكنه يدعم عمرو دياب، لأنه صديق عمره وتاريخ، وما قيل ضد عمرو دياب يمس جيله بالكامل.

كما أكد، أنه يدعم مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش في أزمته مع هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية: "أنا في صف اللي اتمنع من الغناء، أنا ضد المنع، لكن في منافسة أو توجيه"، مضيفا:" الموسيقار حلمي بكر أيقونة وأنا شايف إنه أكبر من أنه يقوم بمهاجمة المهرجانات ".

شيرين

وعلق الشاعري، على الأزمة بين الفنانين حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، قائلا: "زوج وزوجة اتطلقوا، إيه المشكلة؟! ده مش موضوع إني أقول رأيي فيه، هو مفيش حد غيرهم بيتطلق؟! أنا رأيي إنهم يرجعوا".

وعن أزمة نصر محروس وبهاء سلطان، قال حميد الشاعري:" بهاء سلطان صوت عظيم وبحبه جدا، ونصر محروس صديق عمري من الثمانينات ".



كما تطرق إلى الأزمة بين الفنان محمد رمضان والطيار الراحل أبو اليسر، قائلا: “لو محمد كان دفع الغرامة الموضوع هيخلص، ولو مدفعش انا في صف الطيار الراحل”.

