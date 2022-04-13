هيونداي تكشف عن باليسيد موديل 2023 بتصميم جديد.. صور

طرحت هيونداي سيارتها الجديدة الرياضية متعددة الاستخدامات "باليسيد" موديل 2023 فيس ليفت في معرض نيويورك الدولي للسيارات، والتي تتميز بلغة تصميم هيونداي والفريدة من نوعها والتي تشمل مقدمة جديدة كلياً ومقصورة داخلية جديدة ذات تصميم وتقنيات حديثة.

هيونداي تكشف عن باليسيد موديل 2023 بتصميم جديد

يأتي التصميم الخارجي الجديد لسيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 بشبك أمامي مستوحى بشكل واضح من سيارات توسان وسانتاكروز الجديدة لهيونداي، مع مصدات محدثة، ومصابيح أمامية مثل الطرازات السابقة، ولم تحتوي على تغييرات بارزة في التصميم الخلفي باستثناء المصد الخلفي الجديد، وحصلت السيارة على جنوط رياضية جديدة بقياس 20 بوصة.

هيونداي تكشف عن باليسيد موديل 2023 بتصميم جديد

جاءت المقصورة الداخلية لسيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 ببعض التحديثات التي تشتمل على شاشة لمسية أكبر حجماً بقياس 12 بوصة للنظام الترفيهي، مقارنة بـ 10.25 بوصة مسبقاً، مع مقود مختلف مستقبلي، ولوحة عدادات رقمية جديد.، بالإضافة لمقعد سائق فاخر جديد مريح من صنع شركة جينيسيس، مع مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية اوتوماتيكياً، وتم تحسين تقنية الشحن اللاسلكي للجوال وإضافة الواي فاي بالمقصورة، وحصلت الـ SUV على تقنيات سلامة جديدة تشمل الركن الذكي عن بعد، ومساعد القيادة على الطرق السريعة.

هيونداي تكشف عن باليسيد موديل 2023 بتصميم جديد

ستعتمد سيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 على محرك 3.8 لتر 6 سلندر بقوة 295 حصان، وعزم دوران 355 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، ونظام دفع ثنائي أو رباعي حسب الطراز، وسيتم اطلاق باليسيد 2023 فيس ليفت الجديدة في الأسواق العالمية خلال الصيف القادم.