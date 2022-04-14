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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: إيهاب جلال مدرب هجومي.. وانظروا إلى ما حققه المعلم

صدى البلد

 

أكد محمد يوسف نجم منتخب مصر السابق، على ضروة تقديم الدعم والمساندة إلى إيهاب جلال بعد تعيينه رسميًا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.

وتابع يوسف في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، أدعم تواجد إيهاب جلال بعدما أصبح مديرًا فنيا لمنتخب مصر، وكذلك في حالة تعيين أي مدرب آخر".

ويرى محمد يوسف أن أزمة الكرة المصرية، ليست في المدرب، بل في النظام والخطة الموضوعة لتطوير الكرة المصرية، مشددًا أن نجاح المنتخبات العالمية يكمن في التخطيط الجيد لهم، وليس بسبب المدربين فقط، مؤكدًا أن المدرب جزء من المنظومة، وليس سببًا يحمل على عاتقه أي سبب للإخفاق.

وعدد محمد يوسف مميزات إيهاب جلال، مؤكدًا أنه مدرب مميز ويمتلك شخصية قوية، ونجح مع أكثر من فريق، وكذلك يقدم كرة هجومية وهو ما يتناسب مع شخصية منتخب مصر".

وعن إخفاق إيهاب جلال مع الزمالك، أكد محمد يوسف أن ذلك لا يُعني شىء بالنسبة له، مشيرًا أن المدرب مثل لاعب الكرة، الذي يُجيد في بعض الأحيان، ويخطأ في آخرى".

وأكمل يوسف:" ليس من الضروي أن يمتلك مدرب منتخب مصر سيرة ذاتية كبيبرة جدًا، انظروا إلى ما فعله حسن شحاتة مع الجيل الذهبي، ولم يكن وقتها يمتلك سيرة ذاتية قوية".

وعن أداء منتخب مصر تحت قيادة كيروش، حمل محمد يوسف مسؤولية إخفاقه إلى المسؤولين الذين جاءوا به لتدريب المنتخب الوطني، مشددًا أنه مدرب أسلوبه دفاعي حتى خلال ولايته لإيران وكولومبيا وغيرها من المنتخبات.

واختتم محمد يوسف حديثه، بالتشديد على ضرورة وضع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، نظام واستراتيجية، لتطوير الكرة المصرية.

اتحاد الكرة المنتخب الوطني منتخب مصر حسن شحاته محمد يوسف

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