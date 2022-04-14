أفضل سحور للرجيم في رمضان.. تناول البيض والشوفان أبرزها

السحور يعتبر أهم وجبة في اليوم خلال شهر رمضان، يجب أن يكون ما يدخل الفم قادرًا على توفير الدعم لك طوال اليوم، كما يجب أن يكون الطعام قادرًا على توفير جميع العناصر الغذائية الأساسية لأن ستمنح هذه العناصر جسم الإنسان ما يكفي من القدرة على التحمل للجوع طوال اليوم. لذلك ، من المهم اتخاذ القرار الصحيح عندما يتعلق الأمر بالسحور.

يمكن للأشخاص الاختيار من بين عدد لا يحصى من الأطباق التي ينبغي تناولها في وجبة السحور خلال شهر رمضان الكريم.

إليك بعض الأطعمة للسحور التي ستساعد في الحفاظ على رطوبتك ونشاطك طوال اليوم، وفقا لموقع food.ndtv.

-البيض

مليء بأطنان من البروتين، فهي غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، سوف يجعلك تناول البيض تشعر بالشبع، هناك العديد من الطرق التي يمكن للمرء أن يأكل بها البيض، يمكنك صنع عجة نباتية ثقيلة وإقرانها بالخبز البني، يمكنك أيضًا صنع البيض المخفوق ووضعه على خبز بني مغطى بالفعل بزبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز، يمكنك تخزين البيض المسلوق لمدة أسبوع ثم مزجه مع السلطة.

-الشوفان

الوجبة الغنية بالبروتين لن يكون لها فائدة واحدة فقط بل فوائد عديدة،تمنحك الوجبة الغنية بالبروتين طاقة وفيرة، الشوفان مصدر فاتح للشهية للبروتينات والكربوهيدرات، يمكنك عمل عصير شوفان يحتوي على الموز والحليب، هذا سيجعلها ألذ ونكهة، يمكنك أيضًا اختيار إضافة المكسرات، قم بتخصيص الطبق بطريقة تجعل مذاقه لذيذًا ومرضيًا.

-الفواكه والخضروات

غنية بالمعادن والفيتامينات التي تساعد المرء على الشعور بالنشاط. أيضًا ، بصرف النظر عن مجرد شرب الماء ، يحتاج المرء إلى تناول الفواكه والخضروات التي ستساعده في الحفاظ على رطوبته، من الأمثلة على ذلك البطيخ والفراولة والخوخ والبرتقال والطماطم والخيار والخس والسبانخ والكرفس، يمكنك عمل سلطة تجمع بين العديد من الفواكه والخضروات. مع هذا ، يمكنك الاستمتاع بالفوائد الصحية كلها مرة واحدة.

-المكسرات:

إذا قمت بإقران المكسرات بالحليب الساخن ، فسيصبح ذلك مزيجًا مفيدًا لأن منتجات الألبان مرضية للغاية أيضًا، يمكنك أيضًا إضافة المكسرات إلى الزبادي، إذا كنت ترغب في إقرانها بالخبز ، فيمكنك استخدام زبدة المكسرات ستمنحك زبدة اللوز وزبدة الفول السوداني الطاقة وكذلك تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.