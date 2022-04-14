راجعين يا هوى 12.. ماجى تتعرض لصدمة بسبب والدتها ونهال تنتقم من زوجها

عرضت الحلقة 12 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة



شهدت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل راجعين يا هوى محاولات "نهال" زوجة مدحت أبو الهنا الإنتقام من شقيقتها بعدما علمت إنها تزوجت زوجها.

وأرسلت نهال عقد زواج صديقتها وأرسلته الى طليقها الذي ذهب إليها وهددها بأنه سيأخذ حضانة ابنتهما منها وسوف يخرجها من الشقة التي تعيش بها.

كما يذهب "بليغ أبو الهنا" لمنزل ماجي التي تقوم بدورها النجمة نور اللبنانية، لإتمام خطتهما بخطوة خطبتهما أمام أسرتها وأهلها.

ولكن تترك ماجي حفل الخطوبة وتذهب إلى حبيبها السابق "حسام" لمحاولة العودة له مرة أخرى بعد اكتشافها أن والدتها هي من كانت السبب وراء تركه لها سابقاً لكنها تتفاجأ بعودة زوجته وطفليه من السفر.

راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى



راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.