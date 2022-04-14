الأهلي والرجاء.. موعد المباراة الحاسمة والقنوات الناقلة وحظوظ الفريقين

في لقاء منتظر، يلتقي النادي الأهلي المصري والرجاء المغربي البيضاوي في دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا على ستاد السلام في القاهرةن في مباراة حاسمة من أجل ترشُح فريق واحد لنصف النهائي.

الأهلي الذي حل ثانيًا في مجموعته يستضيف الرجاء في الذهاب على أن تقام مباراة الإياب في الدار البيضاء خلال الشهر الحالي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء السبت وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة بجانب إذاعتها عبر أون تايم سبورت “ البث الأرضي ” .

فيما ستقام مباراة الإياب يوم السبت 23 إبريل في الدار البضاء في تمام الساعة 12 مساء.

حظوظ الأهلي الجريح محليًا وقاريًا

الأهلي هو الأهلي، دائمًا يكون حاضرًا في المناسبات الكبيرة والقارية، على الرغم من صعود الفريق لدور الـ 8 ثانيا من المجموعات، وخسارة مبارتين أمام صنداونز.

الأهلي خسر من المصري في الدوري المحلي في مباراة كانت الاسوأ للفريق منذ سنوات، لكن الجماهير تعقد الىمال على التوهج إفريقيًا كما اعتاد الأهلي.

ولا يغيب عن الأهلي من نجومه سوى نجم الرجاء السابق بدر بانون، بينما يواصل أفشة برنامجه الاستشفائي للحق بالمباراة.

وتظل التوقعات تخدم الاهلي وتصب في صالحه على الرغم من سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

الرجاء والبحث عن الثأر

لا ينسى لاعبو الرجاء وجماهيره هدف طاهر محمد طاهر في الثواني الأخيرة من مباراة السوبر الإفريقي التي أعاد فيها الاهلي للمباراة ومكنه من حسم البطولة بضربات الجزاء.

الرجاء يدخل مباراة الاهلي هذه المرة مزودًا بخبراته السابقة عن مواجهة الأهلي الذي يلعب لآخر دقيقة وثانية، وسيحاول تعويض جماهيره عن خسارة السوبر الإفريقي بهذه الطريقة المذلة.

ويدخل الرجاء المباراة متسلحًا بكونه متصدر مجموعته، وبمعنويات كبيرة أمام حامل اللقب وبطل آخر نسختين.

الرجاء في القاهرة

ووصلت أم الأربعاء بعثة فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت بعثة الرجاء المغربي 48 فردا إلى جانب طاقم عمل القناة الثانية المغربية الذي يستعد لتصوير فيلما وثائقيا عن الرجاء والذي قد بدأ تصويره بالفعل في المغرب.