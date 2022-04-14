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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اللبناني يعلن إصابة 4 عسكريين في انفجار قنبلة في حقل رماية

ارشيفي
ارشيفي

اعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على تويتر" إصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية المغيته - ضهر البيدر جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.

وكان الجيش اللبناني في وقت سابق قد  تمكن من  ضبط كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة، أثناء محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان.

وفي بيان صدر عنها، قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني: "   ضبطت قوة من الجيش في منطقة وادي العويني - جرد عرسال- حمولة، هي عبارة عن مئتي ألف حبة من الكبتاغون كانت بحوزة أحد الأشخاص الذي كان يحاول العبور من سوريا إلى الداخل اللبناني على دراجة نارية".

وأضاف البيان: "أثناء مطاردة الدراجة، سقطت الحمولة وتمكن سائقها من الفرار، وسلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف سائق الدراجة".

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