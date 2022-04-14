أول رد من كارتيرون بعد تكذيبه بشأن عرض تدريب منتخب مصر |خاص

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، أنه لا يريد الدخول في جدال مع اتحاد الكرة، بشأن رفضه عرضا لتدريب من منتخب مصر.

وكان باتريس كارتيرون أكد خلال الساعات الماضية أنه رفض عرضا لتدريب منتخب مصر من أجل إنقاذ الاتفاق السعودي من الهبوط، ليرد عليه اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة بأن اسمه لم يطرح من الأساس لقيادة الفراعنة، وإذا كان لديه دليلا على كلامه عليه أن يظهره".

وقال كارتيرون في تصريح خاص لـ “ًصدى البلد”: تكذيب اتحاد الكرة؟ الأمر لا يهم في الوقت الحالي، أتمنى التوفيق لمنتخب مصر".

يذكر أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرر في جلسته التي عقدت أول أمس الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لـ بيراميدز، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

ميدو: إيهاب جلال يطلب انضمام فتح الله لجهاز المنتخب

في سياق آخر، أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن إيهاب جلال طلب انضمام محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز، إلى الجهاز الفني للفراعنة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " إيهاب جلال طلب من إدارة اتحاد الكرة انضمام محمود فتح الله للجهاز الفني للمنتخب، وعرض الأمر نفسه على محمود فتح الله".

وتابع: "محمود فتح الله لم يتخذ قراره حتى الآن سواء بالاستمرار في الجهاز الفني لفريق بيراميدز أو الانضمام لجهاز إيهاب جلال بالمنتخب الوطني".

وأتم: " إيهاب جلال لم يعترض على أي اسم من الأسماء المتواجدة في الجهاز الفني بالمنتخب".