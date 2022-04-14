عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من كارتيرون بعد تكذيبه بشأن عرض تدريب منتخب مصر |خاص

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، أنه لا يريد الدخول في جدال مع اتحاد الكرة، بشأن رفضه عرضا لتدريب من منتخب مصر.

وكان باتريس كارتيرون أكد خلال الساعات الماضية أنه رفض عرضا لتدريب منتخب مصر من أجل إنقاذ الاتفاق السعودي من الهبوط، ليرد عليه اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة بأن اسمه لم يطرح من الأساس لقيادة الفراعنة، وإذا كان لديه دليلا على كلامه عليه أن يظهره".

شبانة: تصريحات كارتيرون بشأن تفاوض الجبلاية معه لتدريب المنتخب أي كلام

فينجادا: لم أعرض خدماتي على بيراميدز.. وهذا موقفى النهائى فى اتحاد الكرة

وقال كارتيرون في تصريح خاص لـ “ًصدى البلد”: تكذيب اتحاد الكرة؟ الأمر لا يهم في الوقت الحالي، أتمنى التوفيق لمنتخب مصر".

يذكر أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرر في جلسته التي عقدت أول أمس الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لـ بيراميدز، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

ميدو: إيهاب جلال يطلب انضمام فتح الله لجهاز المنتخب

في سياق آخر، أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن إيهاب جلال طلب انضمام محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز، إلى الجهاز الفني للفراعنة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " إيهاب جلال طلب من إدارة اتحاد الكرة انضمام محمود فتح الله للجهاز الفني للمنتخب، وعرض الأمر نفسه على محمود فتح الله".

وتابع: "محمود فتح الله لم يتخذ قراره حتى الآن سواء بالاستمرار في الجهاز الفني لفريق بيراميدز أو الانضمام لجهاز إيهاب جلال بالمنتخب الوطني".

وأتم: " إيهاب جلال لم يعترض على أي اسم من الأسماء المتواجدة في الجهاز الفني بالمنتخب".

كارتيرون اتحاد الكرة منتخب مصر Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصر رسميا عقب مباراة بيراميدز ومازيمبي

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

ترشيحاتنا

مداحون على مائدة رمضان|عبد الحميد رفعت: الإنشاد عانى من ظاهرة السبوبة

رئيس الوزراء يستعرض الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات

الأسباب الحقيقية والخسائر.. القصة الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر| فيديو

برلماني: تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية بمصر يدعم الإنتاج المحلي

بعد أزمة الغلاء .. متحدث إحلال السيارات يوضح الأسعار الجديدة

تعيين السفيرة نميرة نجم مديرا للمرصد الإفريقي للهجرة بالرباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

اعتزال توفيق عبد الحميد.. واعتذار لـ صلاح عبدالله.. وهجوم على محمد نجاتي

فيديو جراف.. تعرضت للخيانة وانفصلت بعد سنة.. مفيدة شيحة تكشف أسرارها الخاصة

بسبب لودر.. التفاصيل الكاملة لانفجار خط الغاز بجوار النادي الأهلي |فيديوجراف

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ