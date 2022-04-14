هيونداي أيونيك 5 تفوز بلقب بطلة العام وأفضل سيارة كهربائية في 2022.. صور

حققت السيارة الكهربائية هيونداي أيونيك 5 انجازاً مميزاً وفريداً من نوعه بغد فوزها بجائزة سيارة العام 2022، إضافة لفوزها أيضاً بلقب أفضل تصميم عالمي للسيارات خلال عام 2021، كما فازت بلقب أفضل سيارة كهربائية في العالم، وتم اختيار أيونك 5 على أسس الجودة، والابتكار، والتصميم، والتكنولوجيا الحديثة من قبل لجنة تحكيم ضمت قادة الصناعة العالميين من جميع أنحاء مجال السيارات.

هيونداي أيونيك 5 تفوز بلقب سيارة العام وأفضل سيارة كهربائية في 2022

تغلبت أيونيك 5 على منافسيها في التصفيات النهائية مثل فورد موستنج ماخ E وكيا EV6 للحصول على جائزة سيارة العام، كما تغلبت على أودي إي ترون GT ومرسيدس EQSفي معركتها نحو لقب السيارة الكهربائية الأفضل لهذا العام.

هيونداي أيونيك 5 تفوز بلقب سيارة العام وأفضل سيارة كهربائية في 2022

صرح رئيس هيونداي ومديرها التنفيذي، جيهون تشانغ قائلاً أن أيونيك 5 تمثل إنجازاً محورياً بالنسبة للشركة لأنهم من رواد جيل جديد من حلول التنقل الذكية من خلال منصة E-GMP المبتكرة والأداء الاستثنائي والنهج الفريد للتصميم، مضيفاً أن أحدث سياراتهم الكهربائية غيرت من قواعد اللعبة وتؤثر بشكل كبير على المستهلكين المهتمين بالبيئة ونجاحها يدعم تسريع كهربة صناعة السيارات.

هيونداي أيونيك 5 تفوز بلقب سيارة العام وأفضل سيارة كهربائية في 2022

وبالنسبة لباقي المتنافسين حققت السيارات الألمانية مراكز متقدمة حيث حصلت أودي إي ترون GTعلى لقب السيارة الأفضل أداءً في العالم، وفازت مرسيدس EQSبلقب أفضل سيارة فاخرة في العالم، وفازت إي ترون GTبالجائزة متفوقة على بي ام دبليو M3وM4، وتويوتا GR86 وسوبارو BRZ، بينما تفوقت EQS على بي ام دبليو iXوجينيسيس GV70.

هيونداي أيونيك 5 تفوز بلقب سيارة العام وأفضل سيارة كهربائية في 2022

اقتنصت سيارة تويوتا ياريس كروس على لقب أفضل سيارة مدن في العالم، لتتفوق على سيارات أخرى من بينهم أوبل موكا وفولكس فاجن تيجوان.