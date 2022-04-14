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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعلم عن فاتورة الكهرباء فى دقائق

صدى البلد

أتاحت الشركة  القابضة للكهرباء، بعض  التطبيقات  للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون الحاجة لانتظار محصل الكهرباء ، عن طريق الهاتف المحمول .


وحول كيفية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية عن طريق الهاتف المحمول "الموبايل"،  أتاحت  الكهرباء  عدة  تطبيقات ذكية للتسهيل على المشتركين في كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء


وذلك  عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على "App Store - Play Store" إضافة إلى تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول "App Store - Play Store".

وعن  كيفية تسجيل الدخول  للاستعلام عن الفاتورة لجميع شركات توزيع الكهرباء  بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط  http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

واتباع  الخطوات التي يجب على المشتركين أصحاب العدادات التقليدية ، اتباعها لكيفية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء تبدأ بالضغط على قسم الخدمات ثم الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة وتحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن يليها إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام  ثم  الضغط على زر استعلام.

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