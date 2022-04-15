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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بسوهاج

صدى البلد

أصيب خمسة مواطنين، بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين ثلاثة سيارات (ربع نقل، وملاكي، ونقل)، على الطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية الجلايلة، بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده، وقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الجلايلة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدد "ربع نقل" قيادة المدعو (هاني. خ. ف - 37 سنة - سائق - ويقيم دائرة مركز أخميم)، إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ وإصطدم من الخلف بالسيارة رقم محدد ملاكي، قيادة المدعو (حمادة. ج. ع - 27 سنة - عامل - ويقيم دائرة المركز).

وإصطدام السيارة الثانية بسيارة نقل قيادة المدعو (ابو الريش. أ - 52 سنة - سائق - ويقيم بناحية دائرة المركز)؛ ما أدى إلى إصابة انقلاب السيارة الأخيرة بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

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نتج عن الحادث إصابة كل من:"قائدي السيارتين الثانية والثالثة، إسلام. ر. ح - 23 سنة - عامل - ويقيم دائرة المركز - من مستقلي السيارة الثانية، وحسان. م. أ - 20 سنة - طالب - ويقيم بندر دار السلام، كرم. م. م - 14 سنة - طالب - ويقيم دائرة المركز - من مستقلي السيارة الثانية"، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين الأولي والثانية، وجاري إستخراج السيارة الثالثة من الترعة.

سوهاج ملاكى نقل تصادم الطريق الزراعى

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