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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري غاضب من مفاوضات بيراميدز مع الشعباني.. ويهدد بالتصعيد لـ"فيفا"

معين الشعباني
معين الشعباني

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس غضب إدارة المصري البورسعيدي، من دخول بيراميدز في مفاوضات مع التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وعرض مسئولو بيراميدز على المدرب راتب 100 ألف دولار شهريًا وهو ضعف ما يحصل عليه في المصري.

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وأضاف شبانة، مصدر داخل بيراميدز قال :"اتحاد الكرة تعاقد مع مدربنا ولنا الحق في سرعة التصرف والتعاقد مع أي مدرب حتى لو مرتبط بتعاقد مع ناديه".

واكمل شبانة، مسئولو المصري هددوا بتقديم شكوى ضد بيراميدز والمدرب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمطالبة بمعاقبتهما".

المصري المصري البورسعيدي محمد شبانة بيراميدز معين الشعباني

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