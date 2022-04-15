المصري غاضب من مفاوضات بيراميدز مع الشعباني.. ويهدد بالتصعيد لـ"فيفا"

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس غضب إدارة المصري البورسعيدي، من دخول بيراميدز في مفاوضات مع التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وعرض مسئولو بيراميدز على المدرب راتب 100 ألف دولار شهريًا وهو ضعف ما يحصل عليه في المصري.

وأضاف شبانة، مصدر داخل بيراميدز قال :"اتحاد الكرة تعاقد مع مدربنا ولنا الحق في سرعة التصرف والتعاقد مع أي مدرب حتى لو مرتبط بتعاقد مع ناديه".

واكمل شبانة، مسئولو المصري هددوا بتقديم شكوى ضد بيراميدز والمدرب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمطالبة بمعاقبتهما".