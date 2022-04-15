بـ لوك جديد .. ليلى أحمد زاهر تتالق في أحدث ظهور لها| شاهد

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصور على إعجابهم.

وتشارك ليلي أحمد زاهر في موسم دراما رمضان هذا العام ضمن أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢، مع كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وهشام جمال ودنيا ماهر ومحمد أوتاكا، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي،وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيامأحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.