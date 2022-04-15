عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان يشارك متابعيه بـ صور له من كواليس تصوير من مسىسل دايما عامر.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان مصطفى شعبان، متابعيه بـ صور له من كواليس تصوير من مسىسل دايما عامر ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع “إنستجرام ”. 

وعلق مصطفى شعبان “ #دايما_عامر #الغردقه ”.

 

أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

مصطفى شعبان صلاح عبد الله ميرنا نور الدين مجدي الهواري الفنان مصطفى شعبان كامل أبو علي عمرو عبد الجليل كريم عفيفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

تحذير شديد اللهجة.. خطوات سريعة من وزارة التموين بعد زيادة أسعار البنزين

ترشيحاتنا

ضوابط التفتيش على أماكن تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل

موضوع خطبة الجمعة الثانية من رمضان بمساجد الأوقاف

ننشر شروط القبول في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الحرب والدولار.. أسباب زيادة أسعار البنزين وثبات السولار

عقوبات رادعة تواجه المتلاعبين في أسعار البنزين وأجرة المواصلات

تحذير شديد اللهجة.. خطوات سريعة من وزارة التموين بعد زيادة أسعار البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ