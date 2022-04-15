مصر والهند| محطات مهمة في تاريخ من العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة

تعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث تبلغ الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3 مليارات دولار ، وتتركز فى قطاعات الغزل والنسيج، تخزين البضائع المتنوعة، البترول والبتروكيماويات.

أكد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه أنه رغم تحديات وباء كورونا، إلا أن حجم التجارة الثنائية بين بلاده ومصر بلغ 3.8 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2021، بنسبة زيادة سنوية قدرها 80% مع زيادة الصادرات المصرية إلى الهند بنسبة 63% خلال نفس الفترة لتصبح الهند أكبر وجهة تصدير للصادرات المصرية.

حجم التبادل التجاري بين الهند ومصر

سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال السنة المالية الهندية 2019/ 2020، نحو 4.53 مليار دولار، بالرغم من الاضطرابات التي شهداها شهري فبراير ومارس الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان قد سجل ارتفاعا من نحو 3.68 مليار دولار في السنة المالية الهندية 2017/ 2018 إلى 4.55 مليار دولار خلال السنة المالية 2018/ 2019.

كما تسعى مصر للاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تطوير المشروعات الصغيرة المتوسطة وتنشيط تعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر مع نظيره الهندي وتفعيل اتفاق الصندوق والهيئة العربية للتصنيع من جانب مصر ومؤسسات هندية في مجال البرمجيات وصناعة الحاسب الآلي ، علاوة على الاستفادة من الخبرات الهندية في مجال الطاقة الشمسية حيث من المقرر إنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم.

محطات اقتصادية بين مصر والهند

- فى 12/1/2022 اجتمع السفير وائل حامد، سفير مصر بالهند، مع د. أجاي ماتهور، مدير عام التحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA بمقر التحالف بالعاصمة الهندية نيودلهي.

استعرض السفير المصري خلال الاجتماع الرؤية الوطنية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من بين مصادر الطاقة الأخرى لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وكذلك تناول ركائز الاستراتيجية الوطنية "مصر 2030" الخاصة بالخفض التدريجي لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من خلال مراحل متتالية تهدف لتحقيق المزج الملائم بين عناصر توليد الطاقة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

أشاد مسئول تحالف ISA بالإنجازات التي حققتها مصر بمجال الطاقة الشمسية خلال فترة وجيزة، الأمر الذي انعكس على توافق الدول على استضافة مصر لقمة الأطراف للمناخ COP27 . وأوضح أن مصر تتمتع كذلك بخصوصية جغرافية وشبكات ربط كهربائي قائمة مع عدد كبير من الدول المحيطة بها، الأمر الذي يؤهل مصر لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة.

كما طرح سُبل تعزيز التعاون بين مصر والتحالف الدولي للطاقة الشمسية بالبرامج المختلفة التي يُقدمها التحالف لدعم والتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

- فى 13/1/2022 استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أجيت جوبتيه سفير الهند الجديد بالقاهرة، بحثا الجانبان سبل دعم التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة.

اتفقا الجانبان على الإسراع في توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية وكذلك تشكيل مجموعتي عمل من الخبراء في البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

أشاد السفير الهندي بالعلاقات المتميزة المصرية الهندية وأعرب عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلى أن مصر من أكبر الدول المصدرة للهند.

- فى 26/1/2020 قال راهوال کوالیشیرایث السفير الهندي في القاهرة إن العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي وطيدة منذ عدة عقود في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى تطورها في الوقت الحالي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. جاء ذلك خلال احتفال السفارة بالذكري الـ71 لعيد الجمهورية الذي يتزامن مع تفعيل العمل بالدستور، بحضور على مصيلحي، وزير التموين، والكاتب الكبير محمد سلماوي، وسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول.

- فى 6/11/2019 قام هارديب سينجبورى وزير الدولة للتجارة والصناعة والطيران المدنى والإسكان بحكومة الهند للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا والذي استضافته القاهرة ونظمه اتحاد الصناعات الهندية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الشئون الخارجية الهندية وبنك الصادرات والواردات الهندي وبمشاركة 55 شركة هندية بزيارة لمصر، استقبله م. عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. ونوه نصار إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والهند بلغت عام 2018 حوالى 4.5 مليار دولار منها 1.7 مليار دولار صادرات مصرية و2.8 مليار دولار واردات.

- فى 4/11/2019 قال راهوال كوليشيرايث، سفير الهند فى القاهرة، إن التفكير فى إقامة المنتدى الإقليمى للهند ودول غرب آسيا وشمال افريقيا يومى 6 و7 نوفمبر2019، بالقاهرة لأول مرة، يعود لأسباب كثيرة أولها الرغبة فى دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين دول شمال افريقيا وغرب اسيا، وخاصة مصر، بسبب بمرورها بمرحلة من النمو الاقتصادى الواضح وجذبها للاستثمار. أوضح راهوال، أن مصر نجحت خلال الـ3 أعوام الماضية فى العديد من النجاحات الاقتصادية، وانعكس فى استقرار سعر الصرف، واستمرار الاصلاحات الاقتصادية، وتحقيق زيادة فى النمو ارتفعت إلى 5.5 %، وتنفيذ عدد من الإجراءات التى تدل على استمرار معدل الارتفاع فى الفترة القادمة، مع وجود فرص استثمار متاحة فى ظل هذه البيئة السياسة والاقتصادية الناجحة.

أشار راهوال إلى أن مصر من أهم الشركاء التجاريين للهند فى القارة الأفريقية، حيث شهد حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل عام 2018 إلى 3.68 مليار دولار أمريكى، ثم إلى 4.55 مليار دولار امريكى عام 2019.

لفت راهوال إلى أن قيمة الصادرات الهندية عام 2019 ارتفعت بنسبة 20.6%، كما ارتفعت قيمة الواردات الهندية من مصر بنسبة 29.02 %، مشيرًا إلى أن الهند تعد تاسع أكبر شريك تجارى لمصر، وثامن أكبر مستورد للبضائع المصرية وعاشر أكبر مصدر إلى مصر.



- فى 25/6/2019 أكدت هبة المراسي سفيرة مصر لدى الهند أن الصادرات المصرية للهند سجلت زيادة كبيرة خلال عام 2018 بلغت حوالي 7ر1 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار عام 2017 ؛ بزيادة قيمتها 490 مليون دولار أي بنسبة 41%.

قالت المراسي إن الصادرات المصرية لم تقتصر على السلع التصديرية التقليدية وإنما شملت أيضاً منتجات غير تقليدية أهمها الموالح والأقمشة لأول مرة هذا العام..لافتة إلى أنه ومن جانب أخر، بدأ أداء الواردات المصرية من الهند في اتخاذ منحنى تصاعدي بعد أن سجل تباطؤاً نسبياً بداية العام الماضي حيث سجل زيادة بنسبة 12% خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017.

أهم أنواع الصادرات المصرية الجديدة التي ظهرت خلال عام 2018 وحققت طفرة كبيرة، تمثلت في المنسوجات من الألياف الصناعية (81 مليون دولار)، وصادرات أسمدة الأمونيوم (73.6 مليون دولار) بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الهند في سلع وسيطة لعمليات التصنيع والتنمية في مصر مثل الوقود والكيماويات الدوائية ، بالإضافة إلى سلع غذائية استراتيجية كاللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام الخام.

- فى 2/5/2018 قال سانجاي باتاتشاريا سفير الهند بالقاهرة ان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند تشهد تطورا مستمرا في كافة المجالات، مؤكدًا أن المجال الاقتصادي قد شهد دفعة قوية الفترة الماضية، حيث زادت الاستثمارات الهندية في مصر بشكل كبير بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، كما شهدت دخول ما يقرب من 20 شركة هندية لمصر تركزت في مجالات السيارات النقل والهواتف الذكية وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف السفير - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر - أن هناك تعاونا بين الحكومتين المصرية والهندية في مجال خطط التنمية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، وهناك ما يقرب من 7 مشروعات تنمية تقدمت بها الحكومة المصرية للاستفادة من خط الائتمان الذي تقدمه الحكومة الهندية ويبلغ قيمته 10 ملايين دولار، مشيرا إلى أن تلك المشروعات في إطار البحث وسيتم الموافقة عليها خلال الشهور القادمة. تابع السفير أن اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، والذي عقد في (دلهي) ابريل 2018، شهد الموافقة على 20 مشروعا تتضمن التعاون في المجال التكنولوجي وأبحاث النانو تكنولوجي وتصنيع البلازما.

أهم الصادرات الهندية لمصر

قال راهوال كوليشيرايث، سفير الهند فى القاهرة، فى 4/11/2019 أنها تشمل المنتجات البترولية وغزل القطن والسيارات والمعادن المصنعة ولحوم الجاموس، أما أهم وارادات الهند من مصر البترول الخام والأسمدة المصنعة والكيماويات غير العضوية والأسمدة الخام.



- تشير البيانات السابقة إلى تحول الفائض في الميزان التجاري عام 2011 إلى عجز خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث سجل العجز في الميزان التجاري اعلى قيمة له خلال عام 2015 حيث بلغ نحو 1.4 مليار دولار يليه عام 2016 حيث بلغ 1.3 مليار دولار .



- هذا وقد انخفضت الصادرات المصرية عام 2016 و2015 لتصل إلى 648 و873 مليون دولار على التوالى مقارنة بحوالي 1.92 مليار دولار خلال عام 2014 بمعدل انخفاض بلغ 25.7 % و 54.6 % خلال عامي 2016 و 2015 حيث انخفضت الصادرات المصرية من بند زيوت ونفط لتبلغ 542 مليون دولار عام 2015 و 393 مليون دولار عام 2016 بعد أن كانت تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار عام 2014 في حين سجلت الصادرات المصرية أعلي قيمة لها خلال عام 2011 بقيمة 2.26 مليار دولار.

- سجلت الواردات المصرية من الهند أعلي قيمة لها 2.45 مليار دولار خلال عام 2014 مقارنة بحوالي 2.26 مليار دولار خلال عام 2013 أي بمعدل زيادة بلغ حوالي 8.3%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الواردات من بعض البنود مثل لحوم الأبقار المجمدة ، وخيوط القطن و الخيوط والأقمشة من الياف تركيبية، ومصنوعات من صلب، و قطع غيار السيارات، وسيارات الركوب.

الاطار التعاقدي بين مصر ودولة الهند

1. اتفاق تجارة إطاري تم توقيعه في 13/10/1977 ويتم في إطاره إتمام كافة المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات الحرة.

2. اتفاق انشاء لجنة مشتركة بين البلدين وقع في 3/9/ 1983 وقد عقدت اللجنة المشتركة ست دورات برئاسة وزيري خارجية البلدين.

3. مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التجاري والفني تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية إلى نيودلهي في نوفمبر 2008 انبثق عنها إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين، وكذا مجموعات دراسية مشتركة لتحديد فرص تنمية التجارة في السلع والخدمات وتدفق الاستثمارات وقد عقدت اللجنة التجارية ثلاث جولات كان آخرها فى مارس 2015 بالقاهرة.

4. اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، تم توقيعها في 9/4/ 1997 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من نوفمبر 2000.

5. اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وُقعت في 7/2/1969 وقد تضمنت أهم بنودها تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن التمويل العقاري والأرباح التجارية والصناعية، والنقل الجوي والبحري، والمشروعات المشتركة وغير ذلك.

6. برنامج للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم توقيعه بالقاهرة من قبل وزيري التجارة والصناعة للبلدين في أكتوبر 2009.

7. كما أن كل من الهند ومصر أعضاء في النظام المعمم للمزايا بين الدول النامية GSTP ولكنه لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن.

8. مذكرة تفاهم بين المكتب الهندي للمعايير والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

الاستثمارات الهندية في مصر

تحتل الهند المرتبة 36 في ترتيب الدول المستثمِرة في مصر حيث يبلغ حجم مساهمة الاستثمارات الهندية 159.4 مليون دولار، كما يبلغ عدد الشركات الهندية المستثمرة 372 شركة والتي تستوعب حجم عمالة مصرية يُقدر بحوالي 15 ألف عامل وحجم عمالة أجنبية يُقدر بحوالي 1200 عامل. (وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار)، تُعد أبرز القطاعات المستثمَر بها: قطاعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والخدمات والسياحة والنفط والغاز.