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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

الأهلي ضد الرجاء
الأهلي ضد الرجاء

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، غدا السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي والرجاء في تمام العاشرة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس “الأرضية”، وقناة بي إن سبورتس 3.

الأهلي ضد الرجاء:

يسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق فوزا مطئمنا على الرجاء في مباراة الغد، يسهل من موقفه في مباراة العودة.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف صن داونز متصدر الترتيب بـ 16 نقطة.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا جاءت كالتالي:

الأهلي - الرجاء المغربي

وفاق سطيف - الترجي

شباب بلوزداد - الوداد المغربي

بترو أتلتيكو - صن داونز

قرعة الدور نصف النهائي :

الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي - الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي

المتأهل من مباراة بترو أتلتيكو وصن داونز - الفائز من شباب بلوزداد والوداد المغربي

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:

يذكر أن الأهلي استهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بالتعادل مع فريق الحرس الوطني “بطل النيجر” 1-1 في ذهاب دور الـ 32، بينما فاز بستة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع الهلال السوداني سلبيا، في فاز على المريخ السوداني 3-2 في الجولة الثانية، وخسر أمام صن داونز 1-0  في الجولة الثالثة، ثم سقط الفريق الجنوب إفريقي بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

استعاد الأهلي توازنه بالفوز على المريخ السوداني 3-1 في الجولة الخامسة، بينما اختتم مشواره في دور المجموعات بالتغلب على الهلال بهدف نظيف.

الأهلي زعيم إفريقيا:

توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.

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