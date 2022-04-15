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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 200 كيلو مواد غذائية غير صالحة بالدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

أكد محافظة الدقهلية إستمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة .

وأوضح المحافظ أنه تنفيذا لقرار المحافظة رقم 158 لسنة 2022 فقد تم تكليف السيد باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بمتابعة تنفيذ حملات المرور والتفتيش على محلات الأغذية ومنشآت البيع بمراكز ومدن المحافظة.


وأوضح مدير عام التفتيش والمتابعة أنه تم شن حملة مكبرة للتفتيش علي المحلات ومنافذ بيع السلع بنطاق حي شرق المنصورة حيث تم المرور على المحلات والسوبر ماركت بنطاق الحى للتأكد من صلاحيه السلع وتوافرها بالأسعار و الجوده المناسبه و قد اسفرت الحملة عن إعدام  200 كيلو جرام مواد غذائيه لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى وشملت الاعدامات ( دجاج وبسطرمة وجبنة ومصنعات دجاج) و ذتم تحرير المحاضر  اللازمة وذلك بمشاركة مديرية التموين ومديرية الصحة و مديرية الطب البيطرى باشراف ادارة التفتيش والمتابعة.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإحالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها في الوقائع المذكورة. 


وفى ذات السياق أوضح محافظ الدقهلية أن هذه الحملات  اليومية ،تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الآدمى، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مشيرا إلى متابعته الشخصية لنتائج هذه الحملات.


وأكد المحافظ على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ  الحملات الرقابية على كافة منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدي لأية محاولات للتلاعب وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم والتصدي للمخالفين .

الدقهلية محافظ الدقهلية مديرية التموبن مديرية الصحة الطب البيطري

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