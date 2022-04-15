“سلامة الغذاء” تحسم الجدل: “شيكولاتة الخشخاش” آمنة وخالية من المواد المخدرة

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بعض الحقائق بشأن الأنباء والتعليقات المثارة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشأن تداول منتج شكولاتة مستوردة من شركة شوجيتين الألمانية فى الأسواق تحتوى علي بذور نبات الخشخاش، والإدعاء بتسببها في إيجابية تحليل المخدرات لبعض الشاغلين لمناصب ووظائف مهمة بالدولة بالرغم من عدم تدخينهم حتى السجائر.

وأوضحت سلامة الغذاء ،فى بيان لها اليوم، أن بذور نبات الخشخاش عالميا تستخدم في صناعة المعجنات والمخبوزات والحلويات كما يستخلص منها زيت وهي غير مخدرة في حد ذاتها، إلا أنه يمكن تلوثها أثناء عملية استخراج المواد المخدرة من أنسجة نبات الخشخاش وليس من البذور، ولذلك يتم معالجتها بالغسيل والتحميص قبل استخدامها في انتاج الغذاء للتأكد من خلوها من أي متبقيات لما يعرف بقلويدات الأفيون.

وفى اطار مسئوليات وصلاحيات الهيئة وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، قامت الهيئة بتفعيل آليات التتبع وانتهت إلى أن رسائل الشكولاتة، محل الادعاء، التي وردت لمصر من ذات الصنف الذي تناولته وسائل الاعلام بالاتهام في السوق المحلي، ثبت أنه تم استيراد رسالة واحدة من هذا الصنف خلال عام 2021 هذا وكانت نتائج فحص منتجات الشركة المنتجة الواردة عند وصولها للميناء، مطابقة للتشريعات النافذة لصلاحية المنتج للاستخدام الآدمي وعدم احتوائها على أية ملوثات غذائية وفقاً للمواصفات المصرية المنظمة لذلك.

وقامت الهيئة على الفور بالبحث عن المنتج فى أرجاء الجمهورية وانتهت إلى التحفظ على عدد قليل جداً من عبوات الشكولاتة المحتوية على بذور الخشخاش ضمن المكونات لندرة تواجدها، وتم فحصها في المعمل الحكومي المعتمد لفحص بقايا المواد المخدرة والقلويدات ذات الصلة بنبات الخشخاش والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهو معمل مصلحة الطب الشرعي والذى انتهى إلى أن نتيجة الفحص سلبية.

كما قامت النيابة العامة أيضاً بسحب عينةً من منتج الشوكولاتة محل الإدعاء من السوق المحلي وتحليلها في معمل مصلحة الطب الشرعي، وانتدبت أحد الأطباء بها لإجراء الفحص اللازم عليها، لبيان ما إذا كانت تحتوي على أي مواد مخدرة مُدرجة بالجدول الوارد بقانون المخدرات من عدمه، وأكدت نتائج التحليلات أيضاً خلو عينة الشوكولاتة من أي مواد مخدرة.

وأكدت الهيئة على أن الرسالة الواردة من شركه شوجيتين الألمانية من صنف الشوكولاتة التى تحتوى على بذور نبات الخشخاش والتي تم تداولها فى الأسواق المصرية، آمنة تماما وخالية من ملوثات المواد المخدرة.



وفى النهاية فإن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد على متابعتها المستمرة والدورية ورقابتها للمنتجات الغذائية المتداولة بالسوق المصري وخاصة الواردة من الخارج ،وذلك بما يكفل المحافظة على صحة وسلامة المواطن المصري وذلك في ضوء اختصاصاتها المنوطة بها وفقا للتشريعات واللوائح المنظمة لذلك.

وتشكر الهيئة جميع الجهات التي عملت بكل جدية فى التعامل مع الحدث والتنسيق مع الهيئة وتخص بالذكر النيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، كما تثمن الهيئة توجيهات النيابة العامة للكافَّة بالإبلاغ عن شكاواهم، أو ما يعتريهم من شكٍّ أو رِيبة في أي أمرٍ إلى الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة، بدلًا من التسرع بنشر ادعاءات واتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما قد يحدث بلبلة بين المواطنين ويُكدر الأمنَ والسلمَ العام ولو بحسن نية، أو يدخل في دائرة التجريم ويستوجب المعاقبة.