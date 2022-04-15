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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"الرقابة المالية": "مصر للتأمين" و"تأمينات الحياة" تستحوذان على 21% من أقساط يناير

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن استحواذ شركتي مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على حصة تصل إلى 21% من الأقساط التأمينية المحصلة بالسوق خلال يناير 2022، وبقيمة أقساط للشركتين بلغت 1.104 مليار جنيه.

 

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن هيئة الرقابة المالية، والتى حصلت "صدى البلد"على نسخة منه، أن قيمة الأقساط المحصلة بشركة مصر لتأمينات الحياة بلغت 11.51% وبمحفظة أقساط محصلة بلغت 617.4 مليون جنيه خلال يناير الماضي وتصدرت بها المرتبة الثانية فى السوق من حيث قيمة الأقساط التأمينية.

 

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن شركة مصر للتأمين جاءت فى المركز الثالث بقيمة أقساط 487.4م ليون جنيه خلال يناير الماضي محققةً حصة سوقية بلغت 9.08 %.

 

5 مليار جنيه أقساط محصلة خلال يناير الماضي

 

وبلغت إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال يناير 2022 والتى بلغت  5.36 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال يناير 2021  بنمو 41.2%.

 

وأظهر تقرير الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.183 مليار جنيه خلال يناير 2022، مقابل 2.047 مليار جنيه خلال يناير 2021، بإرتفاع قدره 6.6%.


وأوضحت هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة  لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 3.181 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقارنة 1.752 مليار جنيه خلال يناير 2021، بزيادة 81.6%.


وسجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري 4.834 مليار جنيه خلال يناير 2022، مقابل 3.376 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنمو 43.2%.

الرقابة المالية شركات قطاع الاعمال Finance Real Estate التامين

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