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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي مهاجمًا ورش التمثيل ومكاتب الكاستينج: تحرش.. وما خفي كان أعظم

أشرف زكي: منتحل شخصيتي يعطي مواعيد لفتيات باسمي

أشرف زكي نقيب المهن
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية


https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/2847145008762701

شن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، هجومًا حادًا على ورش التمثيل والمكاتب التي تستغل الشباب

قال أشرف زكي: مش عارف ألاحق من ورش التمثيل ومكاتب الكاستينج.. موضوع ولا أعلم مدى تبعيتهم، لكن فوجئت بفتاة أرسلت لي وأبلغتني إن منتج قالها تدفعي كذا عشان تمثلي.. فيه تحرش وما خفي كان أعظم ".


وأضاف أشرف زكي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المذاع على شاشة "المحور"، إنه لا يوجد أحد فوق القانون، هناك بلاغات كثيرة، وهناك من ينتحل شخصيتي ويعطي مواعيد لفتيات باسمي.. و"لما بتأخر عن مباحث الإنترنت بيقلقوا".

اشرف زكي المهن الموسيقية بسمة وهبة اخبار التوك شو

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