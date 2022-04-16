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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تنشر صورا من كواليس مسلسل المداح 2

صدى البلد

شاركت الفنانة سهر الصايغ جمهورها ومتابعيها صورة لها من كواليس مسلسل “ المداح 2 - أسطورة الوادي “ ، وذلك عبر حسابها على موقع ”انستجرام ”.


وعلقت سهر الصايغ علي الصورة قائلة:  "ملك سليمان #المداح اسطورة الوادي .

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سهر الصايغ تشوق جمهورها للحلقات القادمة من مسلسل المداح 2

أبطال المسلسل :

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.


ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.


"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

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