خبر xترند.. مبروك عطية يتعرض لأزمة صحية.. غياب علي معلول عن مباراة الرجاء بسبب الإصابة

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية :

بـعباءة زرقاء .. درة تخطف أنظار متابعيها فى أحدث ظهور

نشرت الفنانة التونسية درة صورة جديدة ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت "درة" فى الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية "عباءة "زرقاء اللون،مما حازت علي اعجاب متابعيها .

عمر ربيع ياسين: رسميا غياب علي معلول عن مباراة الرجاء بسبب الإصابة

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين غياب نجم القلعة الحمراء اللاعب علي معلول عن مباراة الرجاء مساء اليوم السبت على ملعب السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عمر ربيع ياسين: رسميا غياب علي معلول عن مباراة الرجاء بسبب الإصابة.

أميرتي ....آسر ياسين يهنئ زوجتة بعيد ميلادها

حرص الفنان آسر ياسين علي تهنئة زوجته بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشر آسر ياسين صورة له برفقة زوجته و علق قائلا : عيد ميلاد سعيد أميرتي .

مبروك عطية يتعرض لأزمة صحية : وجهوني للقبلة بس

تعرض الدكتور مبروك عطية، لأزمة صحية شديدة، ونشر عطية بث مباشر له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك طالبا من الجميع الدعاء له.

حيث ظهر الدكتور مبروك عطية خلال البث المباشر وهو لم يكن قادرا على الحديث بشكل طبيعي، ويطلب من أحد الأشخاص أن يوجهه إلى القبلة .