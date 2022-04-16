مبروك عطية يتعرض لأزمة صحية : وجهوني للقبلة بس

تعرض الدكتور مبروك عطية، لأزمة صحية شديدة، ونشر عطية بث مباشر له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك طالبا من الجميع الدعاء له.

حيث ظهر الدكتور مبروك عطية خلال البث المباشر وهو لم يكن قادرا على الحديث بشكل طبيعي، ويطلب من أحد الأشخاص أن يوجهه إلى القبلة .

وقال مبروك عطية: "المهم دلوقتي وشي يبقى ناحية القبلة أصلي العشاء، أسال حضراتكم الدعاء، إجهاد غير عادي، وأنا مركب دعامات في القلب، ربنا يسترها ويعديها على خير، وأسألكم خالص الدعاء".

و كان قد أكد الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، أن المسلم الذي يخلص في عمله ويقدم الطعام والشراب لغير المسلمين في نهار رمضان له أجر، مشدداً على أن هناك رخص شرعية ممنوحة لبعض المسلمين ولا طاقة لهم بالصبر عليها حتى يؤدوها في الخفاء.

وبين خلال برنامج يحدث في مصر على ام بي سي مصر أن النية لا يفتش عنها، سواء أكان من يفطر يتعمد مضايقة غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا خالد بأنه ليس مكلفاً في التفتيش عن النوايا.

وأشار إلى أن الزوج الذي يرعى زوجته الحامل والمرضع أثناء فطرها وهو صائم سيدخل الجنة على رعايته لها.